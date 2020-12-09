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الأربعاء، 09-12-2020 12:36 م

تراجع أعداد السياح الروس في تركيا بنسبة 70 % خلال 2020

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الوكيل الاخباري - أعلن رئيس اتحاد صناعة السياحة الروسي، أندريه إغناتييف، اليوم الأربعاء، أن عدد السياح الروس لعام 2020 في تركيا انخفض بنسبة 60-70 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

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وقال إغناتييف للصحفيين: "توجه حوالي 6-7 مليون روسي سنوياً إلى تركيا، قبل تفشي الوباء [كورونا].وفي هذا العام، قدمت السلطات التركية إحصائيات تفيد بأن ما بين 800-900 ألف روسي زاروا تركيا خلال فصل الصيف... لكن هذا لا يزال أقل بـ 6 إلى 7 مرات مما كان عليه في عام 2019. وكان الانخفاض في السفر إلى تركيا 60-70 بالمئة".


وأشار إلى أنه لم يجر بعد إحصاء إقبال للسياح الروس إلى دول أخرى.

وأضاف: "كنت في دبي مؤخرا، وأستطيع القول إن الكثير من المواطنين الروس يقضون إجازاتهم هناك. حيث يقوم عدد كبير منهم بالسفر إلى جزر المالديف، إذ أصبحت هذه الدولة خيارا آخر للوجهة السياحية لدى الروس".


وكانت وزارة السياحة التركية قد أعلنت، في الـ23 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن نحو 490 ألف سائح روسي زاروا تركيا في تشرين الأول/أكتوبر، ويتصدر الروس السياح الأجانب الذين يقضون عطلاتهم في هذا البلد.


وفي عام 2019، زار 45.058 مليون سائح أجنبي تركيا، بزيادة قدرها 14.11 بالمئة عن مستوى عام 2018.


وبلغ عدد السياح الروس الذين زاروا تركيا في عام 2019 نحو 7.018 مليون، وهذا رقم قياسي. واحتفظ الروس بريادتهم بين السياح الأجانب الذين وصلوا إلى تركيا العام الماضي.

 

 

 

 



المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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