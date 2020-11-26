تراجع السياحة في هافانا و كوبا بسبب كورونا

الوكيل الاخباري- تأمل هافانا في جذب السياح الأجانب مرة أخرى، بعد 8 أشهر من الإغلاق، باعتبارها وجهة آمنة، وتوفير فرصة للعمل عن بعد على الشاطئ، كما تعتمد كوبا على نتائجها الجديدة في مواجهة الوباء لإقناع السياح بالعودة إليها.

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وأوضح نائب المدير العام لسلسلة فنادق "ميليا" الإسبانية في كوبا، فرانسيسكو كامبس، ان هافانا مهمة لأنها مطار للرحلات المنتظمة، وهو أمر يسمح بالاتصال بأوروبا.



كما أعيد فتح المدينة أمام الرحلات التجارية التي حظرت منذ 24 آذار الماضي في الوقت المناسب لموسم الذروة الذي يبدأ في تشرين الثاني الجاري، وينتهي في نيسان المقبل.



وتابع كامبس: "يسمح هذا الأمر أيضا بتدفق الزوار الذين لا يأتون فقط لرؤية المدينة بل أيضا يقومون بجولات سياحية بحيث لا يكتفون بالذهاب إلى الشاطئ".



ومن الناحية الاقتصادية، هناك حالة طوارئ، فبعد حرمانها من هذا المحرك الاقتصادي (2.645 مليار دولار في العام 2019)، اضطرت كوبا لخفض وارداتها بشكل كبير والتي عادة ما تغطي 80% من احتياجاتها الغذائية.



المصدر: الاقتصاد



