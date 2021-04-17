السبت 17-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

للمرة الأولى.. بيان أمريكي ياباني مشترك بشأن تايوان

احتمالية هطول أمطار خفيفة السبت

ثمانية قتلى في إطلاق النار في انديانابوليس في وسط الولايات المتحدة

غزة: ارتفاع إصابات كورونا لـ 1381

إصابتان في تجدد لقصف جيش الاحتلال على قطاع غزة

كندا تعلن تأمين 8 ملايين جرعة إضافية من لقاح فايزر

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

وفاة واصابات بمشاجرة عنيفة في العقبة

إيطاليا: انخفاض بطيء للمنحنى الوبائي المتعلق بكورونا

روسيا : استقرار حصيلة إصابات ووفيات كورونا

السبت، 17-04-2021 08:55 ص

تراجع عدد السياح الوافدين على المغرب بنسبة 78.5% في 2020

607a358b4c59b74b896a646b


الوكيل الاخباري- تراجع عدد السياح الزائرين للمغرب بنسبة 78.5% خلال العام 2020 بسبب تداعيات مرض فيروس كورونا المستجد، وفق ما نقلته وزارة الاقتصاد والمالية بالمملكة.

وأوضحت مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة للوزارة أن هذا التراجع يأتي بعد ارتفاع بنسبة 5.2% في عام 2019، مضيفة أنه على الرغم من التدابير المتخذة للتخفيف من تأثير الجائحة على القطاع السياحي، تم تسجيل هذا التراجع الذي يعود أساسا إلى انخفاض عدد السياح الأجانب بنسبة 92%، والمغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 59%.

وأضافت أن القطاع السياحي في البلاد "تأثر بشدة بتداعيات الأزمة الصحية والإجراءات التقييدية التي وضعتها السلطات لاحتواء وباء كوفيد-19"، مشيرة إلى أن تعليق جميع الرحلات الدولية والبحرية من وإلى التراب المغربي اعتبارا من 15 مارس، وإعلان حالة الطوارئ الصحية في المملكة، أدى إلى توقف شبه كامل للنشاط السياحي.

وكان رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أكد مؤخرا أن بلاده تتحكم "بشكل نسبي" في جائحة كورونا وذلك بفضل مجموعة من الإجراءات الاحترازية والصحية التي اتخذتها.

اضافة اعلان
 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
طيران مصر

روسيا تمدد تعليق الرحلات الجوية إلى بريطانيا حتى حزيران المقبل

فنادق

أبوظبي تمدد إعفاء المنشآت الفندقية من الرسوم السياحية

مالطا

مالطا تدفع للسياح مقابل زيارتها

6077e2394c59b72a4d34bb30

روسيا تقيد الرحلات الجوية مع تركيا وتنزانيا بسبب كورونا

اااماا

639 ألف مقعد على الرحلات عبر مطارات الإمارات

طيران المغرب

المغرب يعلق الرحلات الجوية مع تونس

أخبار متعلقة
زوار

بلد أوروبي يخطط لتقديم منح مالية للسياح

606bf9604236043932781342

رغم منع البريطانيين من السفر.. 8 آلاف سائح يسمح لهم بدخول المملكة يوميا

large-روسيا-تسجل-186-وفاة-و9412-إصابة-جديدة-بفيروس-كورونا-526d7

نائب روسي يؤيد فكرة السياحة إلى روسيا بهدف التطعيم ضد كورونا

المغرب طيران

المغرب يعود إلى تعليق الرحلات الجوية مع فرنسا وإسبانيا

وادي رم

جمعية السياحة :10 آلاف موظف مهدد بالتسريح

تونس السياحة

تونس تسمح باستئناف الرحلات السياحية اعتبارا من 19 نيسان المقبل