ترتيب حقيبة السفر للفتيات بخطوات بسيطة

الوكيل الإخباري - تحتاج الكثير ات وقتاً طويلاً لتجهيز حقيبة السفر وذلك لتوضيب كافة الاحتياجات الأساسية خلال فترة السفر سواء كانت طويلة أم قصيرة، لذا من الممكن تطبيق بعض النصائح والخطوات الضرورية عند تحضير حقيبة السفر وترتيبها بالشكل المثالي.



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عدم توضيب أغراض ليست ضرورية



يفضل عدم وضع الأدوات والملابس غير المهمة والضرورية داخل حقيبة السفر حتى لا تمتلئ بسرعة.

استخدام الأكياس الشفافة



يساهم استعمال الأكياس الشفافة داخل حقيبة السفر في زيادة ترتيب وتنظيم الحقيبة وضغطها كي تسع كافة الاحتياجات الضرورية بداخلها، لذا من الضروري استخدام هذه النوعية من الأكياس.

التخطيط للملابس الأساسية



يفضل توضيب الملابس الأساسية والضرورية في حقيبة السفر، وعدم وضع الملابس غير الضرورية التي تعمل على إزدحام الحقيبة بشكل غير مرغوب فيه وبالتالي عدم القدرة على الحصول على الاحتياجات الضرورية بالحقيبة نتيجة لتكدس الحقيبة.

ترك مساحة داخل الحقيبة



يساهم ترك مساحة داخل الحقيبة في القدرة على شراء بعض الاحتياجات والملابس أثناء التسوق في الوجهة السياحية المقصودة.

عدم وضع السوائل بالحقيبة

من الضروري أن تحترس الفتيات عند ترتيب حقيبة السفر من السوائل المختلفة داخل الحقيبة وذلك حتى لا تتعرض لانسكاب السائل على المحتويات المختلفة من ملابس وأساسيات السفر.

الملابس والأحذية

يفضل اختيار الملابس والأحذية التي تتلائم مع بعضها البعض من أجل تنظيم الإطلالات الكاملة من دون الشعور بأي فوضى وتكدس للملابس والأحذية غير المهمة.



وضع الأشياء الثقيلة في القاعدة

فضل الاحتفاظ بالأشياء الثقيلة كالأحذية والكتب عند نهاية الحقيبة ذات العجلات، كما أنه وضع الأشياء الثقيلة ييكون له دوراً مساهماً في الحفاظ على ثباتها وتمنع هذه الطريقة خروج العناصر الأخرى من مكانها.

المصدر - سيدتي

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