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الأحد، 17-04-2022 02:36 م

تركيا تنشئ شركة طيران لنقل السياح الروس إلى منتجعاتها

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الوكيل الاخباري- تعمل تركيا إلى إنشاء شركة طيران ستطلق عليها اسم "Southwind" (الرياح الجنوبية)، وذلك بهدف نقل السياح الروس إلى منتجعاتها السياحية.

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ووفقا لتقرير نشرته بواية معلومات "مطار هابر" ستبدأ هذه الشركة العمل في نهاية شهر مايو المقبل.


ومن المنتظر أن يتكون أسطول طائرات هذه الشركة من 5 طائرات "إيرباص"، و3 طائرات كبيرة الحجم ،وطائرتين صغيرتين

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وسيكون مقر الشركة في مدينة أنطاليا السياحية التركية.


ووفقا لمطار هابر، تمت الموافقة بالفعل على طلب إنشاء هذه الشركة من قبل هيئة الطيران المدني التركية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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