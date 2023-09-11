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الإثنين، 11-09-2023 04:01 م

تسليمات طائرات إيرباص ترتفع إلى 381 طائرة في 7 أشهر

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الوكيل الإخباري- قالت شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات إن عمليات التسليم ارتفعت 11% في الأشهر السبعة الأولى من العام إلى 381 طائرة.

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وذكرت في نشرة تجارية شهرية أن الطائرات التي سلمتها في يوليو/تموز بلغت 65 طائرة، في تأكيد لتقرير من رويترز.

وبعد بداية بطيئة هذا العام، تسارعت عمليات التسليم منذ مايو/أيار إذ تستهدف الشركة تسليم 720 طائرة في 2023.


وأكدت إيرباص الأسبوع الماضي هدف التسليم مع إصدار تقرير الأرباح للنصف الأول من العام، لكنها تراجعت عن هدف مؤقت للإنتاج الأساسي من 65 طائرة صغيرة الحجم شهريا بحلول نهاية عام 2024 ارتفاعا من حوالي 47 طائرة حاليا.


وأضافت الشركة أنها تلقت إجمالي 60 طلبية في يوليو/تموز، تشمل صفقات معلنة سابقا مع شركة طيران بيجاسوس لتسليمها 36 طائرة أخرى، ومع شركة طيران أيسلندا لتسليمها 13 طائرة.

واستقبلت الشركة حتى الآن إجمالي 1140 طلبية أو 1101 طلبية بعد إلغاء طلبيات مع طلب قياسي من الهند.

 

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