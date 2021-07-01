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الخميس، 01-07-2021 03:23 م

تشغيل خط طيران جديد بين مصر وقطر

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الوكيل الإخباري- أعلنت مصادر إعلام مصرية، تشغيل خط طيران جديد بين مصر وقطر، حيث يستعد مطار أسيوط الدولي لاستقبال أولى رحلات خط طيران قادم من الدوحة، الأحد المقبل 4 يوليو، تسيرها شركة إير كايرو.

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وأكدت المصادر، أن البدء بتشغيل هذا الخط سيكون بـ 4 يوليو، ومن المقرر أن تسير إير كايرو رحلتين أسبوعيا بين مطاري أسيوط والدوحة.


واستقبلت شركة آير كايرو في 26 أبريل الماضي، أحدث طائراتها من طراز A320neo والتي انضمت إلى أسطولها الجوي الذي يضم 7 طائرات ليصل حجم الأسطول لـ 8 طائرات.


ويأتي ذلك ضمن صفقة تضم 3 طائرات من طراز A320neo بالإضافة إلى 3 أخرى جارٍ التفاوض بشأنها تتسلمها الشركة العام الحالي وصولا بالأسطول إلى 19 طائرة من ذات الطراز حتى عام 2024.

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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