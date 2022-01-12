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الأربعاء، 12-01-2022 01:14 م

تصنيف جوازات السفر 2022.. وهذا ترتيب دول عربية

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الوكيل الاخباري- يبدوا أن هناك فجوة آخذة في الاتساع بين شمال الكرة الأرضية وجنوبها عندما يتعلق الأمر بحريات السفر، كما جاء في التقرير الأول لعام 2022 الصادر عن شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية Henley & Partners ومقرها لندن.

يقوم مؤشر Henley Passport الخاص بالشركة، استنادًا إلى البيانات الحصرية المقدمة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، بمراقبة جوازات السفر الأكثر ملاءمة للسفر في العالم بشكل منتظم منذ عام 2006.

وتقول إن زيادة حواجز السفر التي تم إدخالها على مدار جائحة كورونا أدت إلى أكبر فجوة تنقل عالمية في تاريخ المؤشر البالغ 16 عامًا.

ولا يأخذ المؤشر في الاعتبار القيود المؤقتة، لذلك إذا تركنا حق الوصول الحالي جانباً، فإن حاملي جوازات السفر في أعلى ترتيبها - اليابان وسنغافورة - قادرون، من الناحية النظرية، على السفر بدون تأشيرة إلى 192 وجهة.

وضمن 166 وجهة جاءت أفغانستان في أسفل قائمة تضم 199 جواز سفر، ويمكنهم الوصول إلى 26 دولة فقط دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.

علاوة على ذلك، بقيت التصنيفات دون تغيير تقريبًا مع دخولنا الربع الأول من عام 2022. وتعادل كوريا الجنوبية مع ألمانيا في المركز الثاني (برصيد 190) وفنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وإسبانيا في المركز الثالث بدرجة 189.

تهيمن دول الاتحاد الأوروبي على رأس القائمة كالمعتاد، حيث صعدت فرنسا وهولندا والسويد نقطة واحدة لتنضم إلى النمسا والدنمارك في المركز الرابع برصيد 188 درجة. تحتل أيرلندا والبرتغال المركز الخامس برصيد 187 درجة.

وجاءت 5 دول عربية في ذيل القائمة هي العراق 120، سوريا 109، اليمن 109 ، الصومال 106 وجواز السلطة الفلسطينية في المرتبة 105.

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المصدر: العربية

 

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