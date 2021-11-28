تطبيقات بديلة لخريطة جوجل اثناء السفر

الوكيل الإخباري - توجد العديد من تطبيقات الخرائط التي يمكن الاستعانة بها لمعرفة وتحديد الأماكن المختلفة في الوجهة السياحية التي يقصدها المسافر، وبالتالي الحماية من الضياع وفقدان الطرق أثناء الرحلة.



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MapQuest

تعتبر هذه الأداة الأشهر التي يكون لها دورًا مساهمًا في سهولة التنقل في الوجهة السياحية التي يقصدها المسافر، حيث أنه يكون مساهمًا في العثور على اتجاهات المواقع بسهولة، لذا ما على المسافر سوى كتابة الموقع والحصول على الاتجاهات لمعرفة المسار الصحيح.

Waze

إذا قام المسافر بزيارة هذا الموقع، يمكن معرفة الأماكن المراد الوصول إليها من خلال إضافة الوجهات لتخصيص الخريطة الخاصة لأي منطقة.

Bing Maps

تعد هذه الخرائط من أكثر التطبيقات التي يكون لها دورًا مساهمًا في تحديد المسارات داخل الوجهة السياحية بسهولة، بمجرد فتح التطبيق من خلال الهاتف، يعمل على تحديد الموقع والاتجاهات المشار إليها.



Here WeGo

يساهم هذا التطبيق في توفير العديد من المزايا عن طريق فتح الخريطة عبر الإنترنت، والتي يكون من بينها:«خيارات الطرق كالعبور، أو التاكسي، أو طرق مشاركة السيارات»، بما في ذلك النقل العام وحركة المرور والأقمار الصناعية والتضاريس».

Rand McNally

يعد هذا التطبيق أحد أشهر الأسماء في عالم رسم الخرائط، لذا فإنه يوفر العديد من المزايا وذلك بعدما يتم كتابة الموقع والوجهة المتجه إليها الزائر، لذا من الممكن الاستعانة به لمعرفة الاتجاهات والأماكن المختلفة داخل الوجهة السياحية بسهولة من دون ضياع للوقت.

Maps.Me

يتميز هذا التطبيق ضمن التطبيقات التي تعمل كخريطة متنقلة بالعديد من المزايا المختلفة، والتي يكون من أهمها التنقل في أي مكان في وضع عدم الاتصال، حيث أنه طريقة مثالية للتوفير في خطة بيانات الهاتف عن طريق تنزيل التطبيقات أثناء الاتصال بشبكة الواي فاي المنزلية ثم يتم استعمال هذا التطبيق عندما يتحرك المسافر وينتقل من مكان لآخر في الوجهة السياحية المُختارة.



Navmii

يمكن الاستعانة بهذا التطبيق من خلال استخدامه من الهاتف المحمول، كما أنه يحتوي على العديد من المزايا للخرائط التي تحدد الأماكن والمواقع الخاصة بالوجهة السياحية التي يتواجد فيها المسافر.

المصدر - سيدتي