الوكيل الإخباري - رغم المُتعة التي تحصل عليها في كل رحلة سفر، قد تواجه مشكلة في تحديد الاتجاهات، والعثور على الوجهات الأسرع، والطرق التي تحتوي على محطات الوقود، ومتاجر الأغذية، وغيرها من الأمور التي تحتاجها خلال رحلتك.

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ولكن مع توفّر تطبيقات تهدف إلى مساعدة المسافرين وإرشادهم، ستصبح رحلتك القادمة أسهل وأكثر مُتعة.

إليك 5 تطبيقات تساعدك في الحصول على تجربة سفر آمنة وممتعة:

1- تطبيق Google Maps:

يُعدّ تطبيق خرائط جوجل (Google Maps) من التطبيقات الضرورية لأي مسافر، فهو تطبيق مفيد وسهل الاستخدام يوفر لك تحديثات عن حركة المرور، وجداول المواصلات العامة واتجاهات الطرق.

كما يُتيح لك هذا التطبيق التعرّف على الاتجاهات عبر الأوامر الصوتية، ويوفر المزيد من الميزات التي تساعدك في البقاء في المسار الصحيح خلال السفر والتنقل من منطقة إلى أخرى.



2- تطبيق iExit Interstate Exit Guide:

يساعد تطبيق iExit Interstate Exit Guide في معرفة أي الطرق أقرب إلى وجهتك، أو الطرق التي يوجد فيها محطات الوقود ومتاجر الأطعمة، وهو مفيد بشكل خاص للأشخاص المسافرين بالسيارة.

للبدء باستخدام هذا التطبيق سجّل فيه للحصول على حساب، ثم ابحث عن منطقة معينة وستظهر لك الأماكن التي تُقدم خدمات الاستراحة، والمعالم السياحية، ومحطات الوقود، والمواقع التاريخية وأماكن وقوف السيارات، والمزيد من الاماكن الموجودة في تلك المنطقة

3- تطبيق PackPoint:

يُعد تطبيق PackPoint بمثابة مساعد شخصي ذكي في السفر، حيث يخبرك بالضبط بما تحتاج إلى حزمه لرحلتك القادمة عن طريق عرض قائمة مخصصة للعناصر الضرورية لسفرك بناءً على طبيعة رحلتك وتفضيلاتك، سواء كانت رحلة عمل أو ترفيه.

يمكنك إضافة عناصر أو إزالتها من قائمة العناصر في التطبيق، والحصول على تنبؤات الطقس، حتى تعرف ما يجب حزمه وفقًا لذلك. وللبدء باستخدام هذا التطبيق اضغط فوق الزر ثلاثي النقاط الظاهر في الزاوية اليُمنى العلوية من الشاشة الرئيسية للتطبيق، ثم اضغط فوق زر (رحلة جديدة) New trip.

4- تطبيق Withlocals:

يُساعدك تطبيق Withlocals في العثور على مرشدين سياحيين محليين في الوجهات الشهيرة في جميع أنحاء العالم. ومن خلال هذا التطبيق يمكنك البحث عن جولات سياحية بناءً على اهتماماتك، ووسائل النقل والأسعار. يمكنك أيضًا البحث حسب اللغة والبلد، لذلك إذا كنت ترغب بجولة باللغة الإسبانية فستظهر لك تلك الجولات فقط.

يوصلك التطبيق مباشرة بمرشدين محليين خبراء في مناطقهم في أكثر من 50 مدينة، وهم مرشدين يمتلكون الكثير من المعرفة عن المنطقة التي اخترتها لمنحك أفضل تجربة سياحية.

5- تطبيق Instabridge:

هو تطبيق يكتشف شبكات الواي فاي ويساعدك في العثور على أفضل نقاط الاتصال بالإنترنت خلال رحلتك. يمكنك بسهولة تحديد موقعك الحالي في هذا التطبيق، ومعرفة أقرب نقاط الواي فاي المتوفرة لحظيًا.

يعرض هذا التطبيق نقاط اتصال الواي فاي المتوفرة في شكل خريطة، ويُتيح لك معرفة إذا كانت شبكات الواي فاي محمية بكلمة مرور أم عامة، وما إذا كانت تتطلب الدفع للاتصال.

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