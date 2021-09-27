تطبيقات للسفر لا تحتاج إلى الاتصال بالإنترنت

الوكيل الإخباري - أثناء السفر، تتعدّد المعلومات التي يحتاج المرء إليها، ولا سيّما تلك المتعلّقة بكيفيّة الوصول إلى الأماكن السياحية، بخاصّة عندما يكون جهاز الموبايل غير متصل بالإنترنت أو عند التواجد في منطقة حيث تغطية الشبكة ضعيفة.

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تطبيقات تسهّل أمور السائح، مع الإشارة إلى أنّها متاحة على الأجهزة التي يشغلّها نظام الـ"أندرويد" أو الـ"آي أو إس" :

طوّرت شركة نوكيا تطبيق Here WeGo الذي لا يتطلّب الاتصال بالإنترنت، وذلك في أداء وظيفته المتمثّلة في إطلاع المستخدم على الاتجاهات والخرائط المفصّلة لمنطقة ما بغية أن يصل عنوانًا سياحيًّا محدّدًا، بدقّة، سواء كان المستخدم يمشي أو يركب الدرّاجة أو يستقلّ وسائل النقل العام أثناء السفر.

لكن، من المفيد أن يكون المستخدم مزوّدًا بالعنوان الذي يرغب في الوصول إليه، وليس مجرد اسم المكان، وإلى مساحة كبيرة على هاتفه لمتطلبات التخزين، في حال كان يرغب في تحميل خرائط لبلدان عدة.

في إطار الإعداد لرحلة جديدة، يجدر بالمستخدم تنزيل خريطة المكان (أو جزء من الخريطة، مثل: الولاية أو المقاطعة، في المدن الكبرى) أضف إلى ذلك، يقدّم التطبيق معلومات، مثل: ظروف المرور وحجوزات سيارات الأجرة أو حساب التكلفة المحتملة للرحلة بوساطة وسائل النقل العام.

Pocket لحفظ المعلومات عن الرحلة

عند التخطيط لرحلة سياحية، يقوم المستخدم بحفظ الكثير من المعلومات حول وجهته (المطاعم والعناوين السياحية ومعلومات التنقل...)؛ تطبيق Pocket يسهّل الوصول إليها، مع القيام بالمزامنة حال الاتصال بالشبكة. أضف إلى استخدامه خلال السفر، هو أداة لتخزين الفيديوهات والمقالات للاستئناس بها.

Triposo دليل السفر

تطبيق Triposo هو بمثابة دليل سفر، إذ يجمع المعلومات من "ويكيبيديا" و "ويكي ترافيل" ومصادر أخرى، ويضعها في دليل سهل الاستخدام حتّى عندما يكون الموبايل غير متصل بشبكة الإنترنت. قبل المغادرة، يمكن تنزيل المعلومات المرغوبة عن مطعم ما (أو فندق، أو مكان سياحي، أو خرائط للوصول إلى العنوان المرغوب)، وذلك للتمكن من الإفادة منها أثناء التجول في المكان السياحي، وفي وضع عدم الاتصال بالإنترنت. يشتمل التطبيق على معلومات أساسية حول الوجهات السياحية المعروفة حول العالم، وتحويل العملات .

المصدر - سيدتي

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