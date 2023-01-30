الإثنين 30-01-2023
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الإثنين، 30-01-2023 04:50 م

تعرفوا إلى أبرز أسرار السفر الهامة لكل مسافر

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الوكيل الإخباري - السفر من أكثر الأنشطة الممتعة التي يقوم بها محبي المغامرة، فهو يخلص الفرد من الضغوطات الومية التي يتعرض لها ويحسن حالته النفسية. وفي هذا الإطار، يقدّم "سيدتي. نت" العديد من الأسرار الخاصة بالسفر والتي يمكن لأي مسافر معرفتها واكتشافها من خلال النقاط الآتية.

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أهمية الماء
الماء مهم جدًا خلال رحلة الطيران، إذ يفقد الجسم 1.5 لترًا من الماء في رحلة مدتها ثلاث ساعات فقط، لذا يجب الحفاظ على الجسم رطبًا.
الطيران آمن
تثبت الإحصاءات أن الطيران أكثر أمانًا من القيادة، لذا فمن الممكن اختيار الطيران عند السفر إلى أي وجهة حتى وإن كانت محلية وقريبة من أجل الاستفادة من مميزاته.
شحن الهاتف من تلفزيون المطار
هل البطارية منخفضة؟، يمكن تجنب فصل الهاتف المحمول، وبدلاً من ذلك، تحديد موقع أقرب تلفزيون في المطار (بافتراض أنه يمكن الوصول إليه)، تحتوي معظم في الخلف أجهزة التليفزيون «يو آس بي» مما قد يتيح للمسافر شحن الهاتف.


شراء التذاكر كل ثلاثاء
يقول البعض أن يوم الثلاثاء بعد الساعة 3:00 مساءً، هي "الساعة الذهبية" لشراء الرحلات الجوية، على الرغم من فإن حجز تذكرة المغادرة في منتصف الأسبوع عادة ما يكون أرخص وقت للسفر، حيث يكون أغلى وقت للسفر في أيام الأحد.


المراحيض لا يتم إغلاقها أبدًا
يمكن فتح أبواب الحمام يدويًا على الطائرات من الخارج دون أي مساعدة خارجية، من خلال تمرير ظفر أسفل حافة علامة المرحاض وتحريك المقبض لفتح الباب.


تجنب ارتداء مجوهرات براقة
يعد ارتداء المجوهرات الباهظة الثمن إحدى الطرق المؤكدة لجعل المسافر هدفًا واضحًا للسرقة، كما أنه يمكن تركه في المنزل، خاصة إذا كان المسافر يخطط للسفر إلى المناطق المزدحمة.


التعرف إلى رقم الهاتف لخدمات الطوارئ
ينصح بضرورة التأكد من البحث عن رقم خدمات الطوارئ للوجهة السياحية، حتى قبل الوصول من الجيد أيضًا البحث عن رقم أقرب سفارة لبلد المسافر قبل المغادرة، والقيام بتدوينها أو حفظها في الهاتف المحمول حتى التمكن من الوصول إليها بسرعة في حالة الطوارئ.


أحضر أقفال السفر واستخدمها
فإن وجود قفل سفر يمكنه تأمين حقيبة السفر أو المقعد أثناء تناول الطعام أو أثناء النقل سيساعد في الحفاظ على الأشياء الثمينة الخاصة بالمسافر في مأمن من السرقة.

 

 

سيدتي

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