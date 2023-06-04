تعرفوا إلى أبرز الأخطاء عند السياحة والسفر للمرة الأولى

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يرتكب الكثيرون بعض الأخطاء المزعجة أثناء السفر للمرة الأولى عند الوصول إلى الوجهة السياحية المقصودة، والتي يمكن تحديد بعضها في النقاط الآتية.

نسيان حجز مقعد معين

إذا كان المسافر يفضل الممرات أو النوافذ على المقاعد المتوسطة ذات الإمالة المحدودة، يجب التأكد من اختيار المقعد مبكرًا، في حالة عدم الحصول على خيار اختيار مقعد عند شراء التذكرة، من خلال القيام بتسجيل الدخول إلى موقع شركة الطيران في أقرب وقت ممكن.



التعبئة أكثر من اللازم

يجب اختيار الأمتعة والمتعلقات الشخصية الضرورية للرحلة السياحية والامتناع عن أخذ أي أغراض غير ضرورية.

تعبئة السوائل الكبيرة في حقيبة يد

إذا لم يكن المسافر متحققة من الحقيبة، يجب التذكر أن السوائل والهلام والهباء الجوي يجب أن يكون حجمها 3.4 أونصات سائلة أو أقل وأن تكون مناسبة في كيس.



نسيان التحقق من انتهاء صلاحية جواز السفر

لا يوجد شيء مثل الذعر الناجم عن حجز إجازة تلقائية وإدراك انتهاء صلاحية جواز السفر، لا يضر التحقق من تاريخ انتهاء صلاحية جواز السفر وإذا لزم الأمر، يجب القيام بتجديده قبل الرحلة الكبيرة التالية، لا يصح نسيان أيضًا أن معرف الدولة قد لا يكون صالحًا للسفر.



عدم إعادة التحقق من خط سير الرحلة

قد يكون السفر بين المناطق الزمنية أو حول العالم مربكًا، حيث يجب التأكد من أوقات الاتصال (ما هي المدة التي تستغرقها للوصول إلى محطة القطار؟ وما هي المنطقة الزمنية؟)، وتذاكر الطائرة الخاصة، بما في ذلك ما إذا كان الاسم مكتوبًا بشكل صحيح على المستندات أم لا.

أثناء العمل في القائمة، يجب التأكد من الحجوزات لكل شيء بدءًا من الفنادق ورحلات الطيران والقطارات والحافلات والمجموعات السياحية.



تجاهل خطة الهاتف الخاص

قبل مغادرة البلاد، ينصح الانتباه جيدًا للهاتف عبر الإنترنت أو الاتصال بمزود الخدمة لشراء تجوال البيانات وخطة الاتصال الدولي، إذا كان المسافر لا يرغب في استخدام الهاتف أثناء السفر، يجب القيام بإيقاف تشغيل تجوال البيانات على الهاتف، من خلال تحميل تطبيقات السفر قبل الرحلة السياحية واستخدامها عندما يتم الاتصال بشبكة الواي فاي.



صرف الكثير من المال قبل السفر

من الجيد أن يكون متوفرًا بعض العملة المحلية في متناول اليد بمجرد الوصول، الكثير من المال يدعو إلى وقوع كارثة إذا تمت سرقته، لذا يجب تحديد الميزانية وجمع بعض النقود في البنك الذي يتم التعامل معه أو من ماكينة الصراف الآلي في المطار.



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