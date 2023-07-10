تعرفوا إلى أبرز الاجراءات الضرورية عند التخطيط للسفر

الوكيل الإخباري - يتطلب السفر التخطيط المسبق ومراعاة أمور عدّة للاستمتاع برحلة ممتعة، لذا يجب التعرف إلى بعض الإجراءات الهامة للقيام بها قبل السفر.



العملة

من المفيد معرفة معدل التحويل قبل السفر، علما أن أحد أكبر الأخطاء التي يرتكبها المسافرون هو استبدال أموالهم بالعملة الأجنبية قبل أن يصلوا إلى وجهتهم المقصودة.

ينصح بضرورة تذكر أيضًا إبلاغ المصرف الذي يتم التعامل معه بأن الشخص مسافر حتى يتمكن من وضع تنبيه بالسفر على الحساب، سيمنع هذا أي تعليق تجميد مؤقت للحساب بسبب أي إنفاق يرون أنه مشبوه.

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وسائل النقل

اعتمادًا على البلد الذي يتواجد فيه المسافر، قد لا يكون سيارات الأجرة هي أفضل فكرة، إذا كان الشخص بحاجة إلى السفر لمسافات أطول، فقد يكون من الأفضل استئجار سيارة، وفي هذه الحالة يجب البحث في شركات وأسعار مختلفة، في حالة حمل حقائب الظهر أو السفر بين بلدان مختلفة في أوروبا، يمكن الرغبة في الذهاب للحصول على ممر سكة حديد أيضًا، كما أنه يجب الوضع في الاعتبار أن بعض المواقع قد تتطلب رحلات جوية قصيرة بين الجزر والبعض الآخر قد يكون لديه رحلات مائية مثل العبّارات.



أماكن الإقامة

هناك الكثير من الخيارات عندما يتعلق الأمر بالعثور على مكان للإقامة اعتمادًا على أسلوب أو نوع السفر الذي يريد المسافر القيام به، هناك فنادق وأماكن مبيت وإفطار بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تجربة مختلفة، أو سعر أقل.



الثقافة

قبل المغادرة يجب إجراء البحث عن العادات المختلفة (ما يجب فعله وما يجب تجنبه) في البلد الذي يتم السفر إليه على سبيل المثال، ما هي النسبة المئوية التي يقدمون إكرامية عادةً؟ هل هناك إشارات أو كلمات أو أفعال معينة يمكن اعتبارها مسيئة وتختلف عن الوطن؟ هل هناك قوانين مختلفة؟ هل هناك عمليات احتيال سياحية شائعة؟ هل ستقام أي أحداث ثقافية أثناء وجود المسافر هناك؟ هناك الكثير من الأشياء التي قد لا يفكر فيها المسافر.



تأمين السفر

يوجد تأمين السفر لأشياء مثل الإصابة أو المرض أثناء السفر وإلغاء الرحلات وفقدان الأمتعة أو السرقة وأشياء أخرى كثيرة، الحصول على تأمين السفر ليس مطلوبًا، لكنها فكرة جيدة لذا يجب القيام بالأبحاث مرة أخرى.

سيدتي

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