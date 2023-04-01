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السبت، 01-04-2023 02:49 م

تعرفوا إلى أبرز النصائح لحضور المؤتمرات خلال السفر

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الوكيل الإخباري - حضور المؤتمرات والفعاليات الخاصة بالعمل في أماكن خارج الدولة ضمن الأمور الضرورية التي قد تحدث في مؤسسة العمل، حيث يتوجه الموظف إلى وجهة سياحية الأمر الذي يترتب عليه إتباع بعض التعليمات والنصائح قبل الانطلاق في الرحلة.

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الحفاظ على رطوبة الجسم
ينصح بضرورة الاستعداد لأيام طويلة من التواصل والوقوف على القدمين، سيكون المسافر سعيدًا دائمًا بوجود زجاجة مياه في متناول اليدين طوال الرحلة الشاقة خلال حضور المؤتمر.

 

امنح نفسك وقتًا إضافيًا
ينصح بضرورة جدولة الاجتماعات، إذا كان المسافر يتنقل بين الصالات، فقد يستغرق الأمر وقتًا أطول لذا فمن المهم للغاية ترك 30 دقيقة على الأقل بين الاجتماعات حتى يكون المسافر في حالة راحة دومًا طوال فترة الرحلة السياحية.

 

أحضر بطاقات عمل إضافية
المؤتمرات تتعلق بالتعلم بقدر ما تدور حول تكوين روابط جديدة، من خلال جمع بطاقات العمل على مدار الأسبوع وأخذ وقتًا في نهاية المؤتمر لإجراء اتصالات رسمية.


أخذ الكمبيوتر المحمول
لكن أثناء الجلسة، فمن الضروري محاولة تقليل استخدام الأجهزة الإلكترونية إلى الحد الأدنى، يعد القلم والكمبيوتر المحمول القديمان الجيدان أقل تشتيتًا للانتباه من أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الهواتف المحمولة، كما أنه من الممكن محاولة تدوين الملاحظات للحفاظ على المشاركة.

التأكد من معرفة تطبيقات النقل المتوفرة في الوجهة
ينصح بضرورة التأكد من وسائل النقل وتطبيقاتها المختلفة ومعرفة خيارات النقل المتوفرة للرحلة والتنقل داخل الوجهة السياحية، بالإضافة إلى ذلك، من الضروري تحميل التطبيق لأي خيار متاح، حيث أنه يسمح هذا التخطيط البسيط بالتوجه بسرعة إلى الفندق أو مكان المؤتمر المرغوب حضوره.

 

سيدتي

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