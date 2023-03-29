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الأربعاء، 29-03-2023 03:47 م

تعرفوا إلى أهم احتياجات السفر لرحلة خالية من المتاعب

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الوكيل الإخباري - يحتاج السفر إلى المزيد من الترتيبات والتحضيرات قبل الانطلاق بالرحلة حتى لا يشعر المسافر بحالة من الارباك عند نقصان أي شيء من الأغراض الأساسية.

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في الآتي، أبرز الاحتياجات التي يجب توافرها خلال الرحلة السياحية :

 

استخدام تطبيق شركة الطيران الخاص
ما لم يكن المسافر يقوم بفحص الحقيبة، فلا يوجد سبب للوقوف في طابور عند مكتب تسجيل الوصول أو التعامل مع كشك ملطخ ببصمات الأصابع في المطار، لذا ينصح بتحميل تطبيق شركة الطيران الخاصة في وقت باكر، كما أنه يجب التأكد من إدخال تفاصيل الحجز الخاصة، ثم استخدامه لتسجيل الوصول.

 

تحقق مرتين من جواز السفر
تتطلب بعض الدول بقاء 6-12 شهرًا على جواز السفر قبل انتهاء صلاحيته، لذا يجب التحقق جيدًا من قواعد البلد وجواز السفر.


كتابة قائمة التعبئة
ينصح بضرورة القيام بعمل قائمة بالأشياء وإضافة إليها العديد من الاحتياجات الخاصة بالسفر، بالإضافة إلى الاحتفاظ بقائمة في تطبيق الملاحظات الخاص من أجل التمكن من الاستمرار في الرجوع إليها عند التسوق قبل الرحلة.


التأشيرات
ينصح بالبحث عما إذا كان المسافر بحاجة إلى تأشيرة للوجهة التي تم اختيارها ولكن من المهم تذكر أن الحصول على بعض التأشيرات قد يستغرق ما يصل إلى 3 أشهر، ما لم يكن هناك تأشيرة ذهبية، سيحتاج معظم زوار آسيا إلى تأشيرة من نوع ما بينما العديد من الوجهات الأوروبية مفتوحة لمواطني الاتحاد الأوروبي.


الاشتراك في النشرات الإخبارية للسفر
إذا لم يتم القيام بالحجز المسبق لجميع رحلات الطيران والفنادق قبل المغادرة، فإن الاشتراك في شركات السفر وشركات الطيران ومواقع حجز الفنادق يمكن أن يوفر للمسافر قدرًا كبيرًا من المال أثناء تواجده بعيدًا، كما أنه من المهم مراقبة التخفيضات في اللحظة الأخيرة والصفقات الخاصة ورسائل البريد الإلكتروني التي تسدد فيها الأموال أثناء الغياب.

 

سيدتي

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