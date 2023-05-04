تعرفوا إلى افضل أوقات السفر.. بحسب وسيلة النقل

الوكيل الإخباري - عندما تفكرين بالسفر وحجز وسيلة النقل التي ستُقلكِ للمكان الذي ترغبين بزيارته، فإن أول سؤالٍ قد يتبادر إلى ذهنك، هو الوقت الأفضل للسفر عبرها. لكن الإجابة عليه لن تكون سهلةً نوعاً ما، إذ إن هناك العديد من المتغيرات التي تعتمدين عليها، مثل: هل ترغبين بتجنب التأخر، أم ترغبين بتوفير بعض المال؟ وغيرهما من الأمور.

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ولحسن الحظ هناك قواعد وضعها خبراء، يمكنكِ من خلالها اختيار أفضل وقتٍ للسفر، بحسب كل وسيلة.



لسفر بالطائرة

في رحلات الطائرات، عادةً يتم تفضيل الرحلات الصباحية على المسائية، لوجود عدد أقل من المشكلات في ذلك الوقت، كما أنه من غير المرجح أن تتعرض الرحلات الصباحية للتأخر والإلغاء لأسباب عدة، أهمها أنه لا يوجد تأخير متراكم قبل الرحلة، أي أن الرحلات المسائية ربما سبقتها طائراتٌ تأخرت أو تخلفت عن موعدها، ما يجعل المطار يعيد جدولة الرحلات المسائية حتى ينظم أماكن الهبوط والانطلاق.

وسببٌ آخر يجعل رحلات الطائرات الصباحية أفضل هو الطقس، إذ إنه لن يكون هناك قدر كبير من عدم الاستقرار، لأن درجة الحرارة تكون أكثر برودة، وبالتالي إذا كان هناك أي هطول أمطار، فلن يكون شديداً، ما يساعدك أيضاً على تجنب التأخر، إلى جانب أن الرحلة الصباحية تمكنكِ من إيجاد رحلاتٍ أخرى في حال ألغيت رحلتك أو ساءت الأمور.



وأخيراً، تميل أسعار تذاكر الطيران إلى أن تكون أقل تكلفة في الساعات التي لا تحظى بشعبية، حيث إن رحلات المغادرة قبل الساعة 9 صباحاً أرخص من الرحلات بعد الظهر أو الرحلات المسائية.

السفر بالقطار

تُستخدم القطارات بشكلٍ كبير للتنقل، وعليه تميل فترات الصباح والمساء إلى أن تكون أكثر إشغالاً، وأكثر تكلفة، ونظراً لذلك فإن فترة ما بعد الظهيرة، بين الساعة 12 ظهراً و5 مساءً، هي أفضل وقتٍ للسفر.

ويشير الخبراء إلى أنه، في تلك الفترة، يمكن أن تكون أسعار القطارات أرخص بنسبة تصل إلى 33% من بقية اليوم.

السفر بالحافلة

هناك عاملان أساسيان، تجب مراعاتهما عند السفر بالحافلة، هما: حركة المرور في ساعة الذروة، وأسعار التذاكر، وفي حال كنتِ عازمةً على الوصول إلى وجهتكِ في الوقت المحدد، يجب عليكِ تجنب حركة المرور في ساعة الذروة، خاصة إذا كنتِ ستغادرين إلى منطقة حضرية كبرى.



أما في ما يتعلق بأسعار التذاكر، فيمكن العثور على أفضل الأسعار في الصباح، حيث يمكن للمسافرين توفير ما يصل إلى 15% من تذاكر الحافلة للمغادرة بين الساعة 6 صباحاً و 12 ظهراً، كون الغالبية العظمى من مسافري الحافلات يميلون إلى السفر في فترة ما بعد الظهر.

زهرة الخليج