تعرفوا إلى الأخطاء الأكثر شيوعًا عند السفر إلى ايطاليا

الوكيل الإخباري - تشتهر أماكن السياحية في إيطاليا بجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، سواء كان ذلك المركز التاريخي لروما، عاصمة الموضة في ميلانو، قنوات البندقية أو التراث المعماري لفلورنسا.

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للراغبين بزيارة الأماكن الخلابة، فإن ايطاليا ليس لديها ندرة في المناظر الطبيعية الرائعة مثل سورينتو على ساحل أمالفي، والتراث الجذاب لفيرونا وشوارع نابولي المرصوفة بالحصى.

في الآتي، أبرز الأخطاء عند السفر إلى ايطاليا:

تذوق البيتزا

لا يجب الإفراط بتناول البيتزا حفاظًا على السلامة الصحية للمسافر، إذ تعتبر المأكولات الإيطالية الشهية أحد عوامل الجذب الرئيسية ولكن من المهم للغاية الحفاظ على التوازن.

الطقس

تشتعل النيران في إيطاليا خلال أشهر الصيف، والعديد من المباني في مدنها القديمة ليست مجهزة تمامًا بنفس طاقة تكييف الهواء التي قد يكون المسافر معتادًا عليها في المنزل، ولكن من الضروري الوضع في الاعتبار أن ايطاليا لديها مواسم مميزة، والتي تمتد من الحرارة الشديدة إلى البرودة الشديدة.



عدم ارتداء الملابس المناسبة

تشتمل العديد من مناطق الجذب في ايطاليا على دور عبادة مقدسة تتطلب ارتداء ملابس محترمة لدخولها، يجب أن يحمل الرجال والنساء على حد سواء وشاحًا أو شالًا لضمان تغطية الكتفين والركبتين والمرفقين عند دخول دور العبادة؛ الأحذية والسراويل المغلقة من الأمام هي أيضًا فكرة جيدة، سيتم رفض الدخول في حالة عدم الالتزام بقواعد اللباس.



عدم حمل النقود

ينصح بضرورة الحصول على بعض اليورو قبل الانطلاق لاستكشاف إيطاليا، سيتم المرور بالعديد من محلات الجيلاتي ومحلات البيتزا والباعة الجائلين بأدوات مغرية مثل الأحزمة والحقائب الجلدية الفاخرة والفن المرسوم يدويًا وزجاج المورانو والحلي.

لا تخف من التفاوض وإجراء صفقة لهذه العناصر، السعر الذي يراه المسافر ليس بالضرورة هو السعر الذي يتعين عليك دفعه، ولكن التفاوض أسهل كثيرًا عندما يكون هناك نقود على الطاولة، ولا يقبل الكثيرون البطاقات على الإطلاق.

عدم شراء التذاكر مسبقًا

تحتوي العديد من مناطق الجذب والأنشطة الشهيرة في إيطاليا إما على طوابير طويلة أو بيعها بالكامل، خاصة خلال موسم الذروة إذا لم يتم شراء التذاكر مسبقًا، فمن المحتمل تفويت الفرص، في حالة الرغبة في السفر بدون جدول أعمال، وهذه طريقة رائعة تمامًا للاقتراب من الرحلة ومع ذلك، إذا كان هناك أي عناصر لا يمكن تفويتها في قائمة دول إيطاليا، يمكن حجزها في أقرب وقت ممكن إذا كان متوفرًا أي أمل في رؤية كاتدرائية القديس بطرس، على سبيل المثال، فإن التخطيط المسبق أمر لا بد منه.

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