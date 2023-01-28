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السبت، 28-01-2023 04:31 م

تعرفوا إلى الأسباب التي قد تمنعك من السفر بالسيارة في الشتاء

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الوكبل الإخباري - السفر بالسيارة ممتع خصوصًا إذا كانت الرحلة جماعية حيث يمكن الاستمتاع بالعديد من الأنشطة الترفيهية قبل الوصول إلى الوجهة السياحية، إلا أن هناك أمور يجب أن يعرفها المسافر والتي قد تمنعه من السفر بالسيارة في حالة حدوث الطوارئ.

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شحن الهاتف
يجب أن يكون لدى المسافر دائمًا هاتف محمول أثناء القيادة، ولكن إذا تعطلت السيارة في الشتاء، فسيحتاج إلى التأكد من الحصول على المساعدة في أقرب وقت ممكن، وسيظل الهاتف مشحونًا لفترة كافية حتى يتمكن الأشخاص من العثور عليه، يجب أن يتم شحن كتلة الشحن في وقت مبكر، من خلال محاولة الاعتياد على شحن الهاتف قبل الرحلة السياحية ليلًا.


مجرفة ومكشطة وفأس
يمكن أن تكون هذه الأدوات الثلاثة منقذة للحياة في حالة الانزلاق في حفرة ثلجية وفي هذه الحالة قد يحتاج المسافر إلى الحفر، ستكون مفيدة أيضًا إذا تعطل السيارة في عاصفة ثلجية وتراكم الكثير من الثلج أثناء انتظار المساعدة.
الثلج
ينسى الكثير من الناس تركيب سلاسل للثلج أو إطارات ثلجية قبل أن يحتاجوا إليها بالفعل، الجوارب الثلجية هي طريقة سريعة وغير مكلفة للحصول على مزيد من الجر إذا وجد المسافر فجأة في ظروف شتوية قاسية، قد يتمكنون من إيصاله إلى الوجهة السياحية إلى أعلى تل.


بطانية دافئة وحقيبة نوم وملابس إضافية
إذا انتهى بالمسافر الأمر الانتظار إلى المساعدة في سيارة تقشعر، فسيكون المسافر في حالة مريحة بوجود الكثير من الطبقات الدافئة في صندوق السيارة، تعتبر حقيبة النوم المعزولة مثالية، لكن البطانية الكبيرة المصنوعة من الصوف والملابس الداخلية الطويلة والتعرق الدافئ الإضافي والجوارب والقفازات هي أيضًا عناصر أساسية للحفاظ على درجة حرارة الجسم مرتفعة.


وجبات خفيفة ذات سعرات حرارية عالية
من المهم أن يكون لدى المسافر بعض الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والثابتة على الأرفف، مثل ألواح البروتين، في السيارة يمكن أن تساعد في الواقع الجسم على البقاء دافئًا لأنها تتطلب طاقة أكبر للهضم أكثر من الأطعمة الأخرى منخفضة السعرات الحرارية، يجب أيضًا أن يكون لدى المسافر دائمًا عدة زجاجات من الماء في متناول اليد لأن البقاء رطبًا يساعد على إبقااء المسافر أكثر دفئًا في الشتاء أثناء السفر في هذا الموسم.


مصباح يدوي وبطاريات إضافية
إنها لفكرة جيدة أن يكون لدى المسافر مصباح يدوي في السيارة على مدار العام، ولكن بشكل خاص في أشهر الشتاء عندما يحل الظلام مبكرًا.

 

 

سيدتي

 

 




 

 


 

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