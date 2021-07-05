تعرف على أفضل الأنشطة السياحية في البندقية

الوكيل الإخباري - تكثر في "مدينة القنوات" الأكثر شهرةً في العالم المواقع الشهيرة والكنوز المخفيّة؛ دليل الرحلة الآتي يرشد إلى الأماكن الجديرة بالزيارة، في البندقية، وهو خاصّ بزوجين يرغبان في قضاء إجازة رومانسية بفلورنسا .

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نشاطات يجب فعلها اثناء زيارة البندقية :



1. ركوب الجندول: لا نشاط أكثر رومانسيّةً من المرور عبر المباني ذات الطابع الباروكي، أو تلك من عصر النهضة الجميلة، على متن جندول لراكبين، يتوقّف الجندول في أحد الجسور الرئيسية: "ريالتو" أو "أكاديميا".

2. رحلة بالقارب إلى الجزر: ينصح الزوجان باستقلال زورق، للوصول إلى الجزر القريبة، والواقعة على بعد أميال قليلة، عبر بحيرة البندقية، ومنها "بورانو"، هناك، تحلو الجولات، في الشوارع المزينة بالمنازل الملوّنة بألوان الباستيل، ومساومة بائعي الدانتيلا على الأسعار.

3. معاينة غروب الشمس في "ساحة سانت مارك": تتعدّد قباب صرح "سان ماركو" وقصر "دوجي" المزخرف في الساحة الرومانسية المركزية، بالبندقية.

4. استكشاف "دورسودورو": بجانب القناة الكبرى، تضيق القنوات والشوارع، لتتحوّل المدينة إلى قرية، هناك، يجذب التسوق في الأزقة الهادئة، وشراء الهدايا مثل: الأقنعة الفينيسية وزجاج المورانو. النصيحة السياحية تدعو إلى حجز فندق في منطقة "دورسودورو"، للإقامة.

5. الإطلالة على "القناة الكبرى" من جسور البندقية: الصور الملتقطة للقناة الكبرى عند غروب الشمس، من جسر "ريالتو"، الذي يرجع تاريخه إلى القرن السادس عشر، رائعة.

6. على خطى الكاتب إرنست همنغواي: عن طريق استقلال حافلة مائيّة تمرّ بالمستنقعات، يمكن للزوجين في رحلتهما الرومانسية الاتجاه إلى جزيرة "تورسيلو"، على بعد 10 كيلومترات من ساحة "سان مارك"، إلى ذلك، يحلو انطلاق الثنائي، بعيدًا من الصروح البيزنطية القديمة، إلى مطعم Locanda Cipriani لتناول غداء إيطالي مثالي على الشرفة تحت العريشة المظلّلة.

7. مشاهدة عرض في مسرح "لا فينيس": لا يفوّت حضور عرض الباليه أو الأوبرا، في دار الأوبرا المرمّمة، وفي هذا الإطار، تبدأ أمسية الزوجين بالقيام برحلة بوساطة الحافلة المائية التي تمرّ بالقصور، على "القناة الكبرى"، وتتجه إلى "سانتا ماريا ديل جيليو"، المحطّة الأكثر قربًا إلى المسرح.

المصدر - سيدتي