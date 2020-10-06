الثلاثاء 06-10-2020
الوكيل الاخباري

إعلان هام من التعليم العالي

الكشف عن موعد توزيع المعونات المالية الشهرية

ريال مدريد يرفض النجوم في سابقة لم تحصل منذ 30 سنة

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

تحذير أمني جديد للأردنيين

اللوزي للوكيل: سنراقب صرف وصولات العقبه

توضيح حكومي بشأن الحظر الشامل

التربية للوكيل : 600 شاشة عرض لمدارس المناطق النائية

أسعار الذهب الثلاثاء 6/10/2020

تجهيزات لاستقبال مصابي كورونا في طوارئ البشير




الثلاثاء، 06-10-2020 01:17 م

تعرف على أقوى جوازات السفر في 2020

Passport-Pixabay.com_


الوكيل الاخباري – تصدرت نيوزيلندا مؤشر "غلوبال باسبورت إندكس" عن جوازات السفر العالمية لتحتل المرتبة الأولى عالميا، حيث يسمح جواز سفرها لحامله بالدخول إلى 129 بلدا دون الحاجة للحصول على تأشيرة مسبقة أو بتأشيرة لدى الوصول إلى المطار.

اضافة اعلان

ومع إغلاق العديد من دول العالم لحدودها بسبب تفشي فيروس "كورونا"، فإن الجواز النيوزيلندي لا يزال يحتل المرتبة الأولى.


وجاءت ألمانيا والنمسا ولوكسمبورغ وسويسرا وإيرلندا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا في المرتبة الثانية، لقُدرة حاملي جواز هذه البلدان الوصول إلى 128 وجهة دولية دون تأشيرة. بينما يحتاج مواطنوها إلى تأشيرة لدخول 70 دولة.


واحتلت السويد وبلجيكا وفرنسا وفينلندا وإيطاليا وإسبانيا المرتبة الثالثة، ويحق لمواطني هذه الدول الأوروبية الدخول إلى 127 دولة حول العالم.


وشهدت القائمة تفوق جواز السفر الإماراتي على الأمريكي حيث حل في المرتبة الـ 13 بينما حل الأمريكي في المرتبة 21، بحسب موقع "غلوبال باسبورت إندكس".


وتذيل القائمة جواز السفر العراقي في المرتبة 75 عالميا وحل الجواز السوري في المرتبة الـ74.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
rk_chresidents_210120

نصف مليار رحلة سياحية في الصين خلال أول إجازة منذ تفشي كورونا

gettyimages-1209534351-05e69b621cb72ba31b761313019489e8371b443d-s800-c85

روسيا.. الإصابات اليومية بكورونا تواصل الارتفاع وتلامس الـ9000

Webp.net-resizeimage-2020-05-18T110342.556

رابع أكبر حيد مرجاني في العالم .. كنوز مخفية بالسعودية

A1-119

السعودية تستعد لانتعاشة سريعة في السياحة

dubai-(getty)

دبي تؤكد دعمها لإعادة حركة السياحة العالمية باتباع أعلى معايير السلامة

750455

أملج .. كنز كبير على شواطئ السعودية - فيديو

أخبار متعلقة
A1-119

السعودية تستعد لانتعاشة سريعة في السياحة

cvbcvbvj

رغم تزايد إصابات كورونا.. الهند تعيد فتح تاج محل للزوار

king-fahd-causeway

البحرين تعلن شروط الدخول إليها عبر جسر الملك فهد

plane_cafe

بعدما توقف السفر.. احتساء القهوة في الطائرة وسيلة ترفيه جديدة في تايلاند