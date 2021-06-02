تعرف على أكبر الأسواق الذي تم إعادة فتحها بالعالم - صور

الوكيل الإخباري - تتعدّد الأسواق حول العالم، وتشتهر بطابع خاصّ، وتعكس ثقافة أهل البلد، من خلال المنتجات والسلع المعروضة، وبخاصّة اليدويّة منها، كما تُسلّط الضوء على الحرف والمهن السائدة في المجتمع، وأحياناً على موروثاته الشعبيّة، يدرج السائحون زيارة الأسواق على برنامجهم في الوجهة المقصودة. في الآتي، لمحة عن أكبر الأسواق المفتوحة في العالم.

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السوق العائم في تايلاند







سوق بورتوبيللو في لندن









خان الخليلي في مصر





السوق القديم في دبي







سوق تسوكيجي في طوكيو









سوق شيشي في غواتيمالا





سوق فاس في المغرب







المصدر - سيدتي