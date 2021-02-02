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الثلاثاء، 02-02-2021 11:04 ص

تعرف على أول مطار كهربائي في العالم لسيارات الأجرة الجوية

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الوكيل الإخباري _ تستعد المملكة المتحدة بالتعاون مع "Urban Air Port" لافتتاح أول مطار كهربائي لسيارات الأجرة الجوية في العالم.

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وستكون شركة "هيونداي موتورز" شريكا في الاتفاق مع مجلس مدينة كوفنتري البريطانية لإطلاق مركز "Air One"، لإظهار إمكانيات التنقل الجوي في المناطق الحضرية في المملكة المتحدة.


ويعد "Air One" أول مركز بلغ مرحلة التشغيل الكامل في العالم لطائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL)، مثل طائرات الشحن الذاتية القيادة، وسيارات الأجرة الجوية، وسيتم إطلاقه في كوفنتري في وقت لاحق من هذا العام.

 

 

 

المصدر : سبوتنيك 



 




 

 


 

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