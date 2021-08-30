تعرف على اشهر 3 مدن سياحية في الشيشان

الوكيل الإخباري - الشيشان أرض يتربص بها الجمال والغموض، فهي الثريّة بالإطلالات الطبيعية الجبلية المذهلة، مع البحيرات الرائعة، والشلالات الفريدة، مع الغابات الكثيفة، وأنهار تسرى في أرجائها، كما أنها دولة غنية بالموارد الطبيعية، المعالم الثقافية، فتضم العديد من القلاع ذات التاريخ العريق، المتاحف المتنوعة بين التاريخية والفنية، والمدن القديمة، لعل أبرز معالم السياحة في الشيشان هو مسجد قلب الشيشان الشهير، مجمع ميموريال، الحدائق الوطنية الخلابة، مما جعل منها وجهة سياحية فريدة تستحق الاستكشاف.





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السياحة في مدينة غروزني الشيشان

مدينة غروزني أكبر مدن الشيشان وعاصمتها المُميزة، والتي تتميز بإطلالالتها الخلابة على نهر أرغون، والتي تأسست عام 1818 ميلاديًا كأحد حصون خط الدفاع القوقازي، لذلك تضم هذه المدينة العديد من معالم السياحة في الشيشان التاريخية، من بينها القلاع الأثرية الرائعة، مثل قلعة كيزليار، مايكوب، وفلاديكافكاز، بجانب مجموعة فريدة من المعالم حديثة الإنشاء، لعل أشهرها مسجد قلب الشيشان وهو واحد من أكبر مساجد أوروبا، الذي يمتلك تصميم رائع الجمال تم تزيين الجدران الخارجية برخام الترافرتين، أما الجدران الداخلية فتم تزيينها بالرخام الأبيض، واستمتع بجولة مُذهلة بين الجبال الخضراء والبحيرة الرائعة.



السياحة في مدينة غوديرميس الشيشان

واحدة من مدن الشيشان الكبيرة، حيث تحتل المركز الثاني بعد العاصمة، والتي تأسست عام 1821 ميلاديًا، وكانت مركزًا تجاريًا شهير، والتي أصبحت الآن وجهة مميزة تمتلك العديد من المعالم السياحية التي تستحق الزيارة، فيمكنك زيارة مسجد تاشا حاجي الذي تم افتتاحه 2011 تزامنًا مع الذكرى الستين لأول رئيس لجمهورية الشيشان أحمد قاديروف، الذي يُعد النسخة المصغرة للمسجد المركزي في العاصمة غروزني.

السياحة في مدينة كراسنودار الشيشان

كراسنودار أحد أروع مدن السياحة في الشيشان ، فهي مدينة دافئة على ضفاف نهر كوبان، والتي تمتلك الكثير من التباين والتميّز لدرجة أنك لا تسطتيع أن تجده في أي مكان آخر، فهي مزيج رائع من أكواخ القوازق، مدينة التجار القديمة، ومعالم الماضي السوفيتي التي تُعد واجهة المركز التاريخي في المدينة الملكية بجانب ملامح المدينة الحديثة ذات التصميمات المعمارية الأنيقة، الملاعب الضخمة، تجعل من كراسنودار واحدة من أكثر المدن جاذببة.

المصدر - رحلاتك