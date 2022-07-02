تعرف على الوقت المناسب لحجز الطائرة

الوكيل الإخباري - إن العثور على أفضل صفقة طيران يعد معركة لايزال العديد من المسافرين يائسون من الفوز بها، على الرغم من أنه قد يبدو إنجازاً صعباً، فإن هناك الكثير من النصائح حول كيفية معرفة متى يتعلق الأمر بأفضل يوم للطيران، وكذلك متى يمكنك القفز على تلك الصفقات.

اضافة اعلان



وتعد مشاهدة تقلبات أسعار الطيران إحدى الطرق للقيام بذلك، لكن لدينا بعض الاختراقات الأبسط، التي من المؤكد أنها ستوفر للمسافرين الصفقة التي يريدونها، بالسعر الذي يريدونه أو على الأقل أقرب ما يمكن، تابع هذا التقرير للتعرف أكثر على أفضل أوقات حجز الرحلات الجوية.

1. معرفة المسافة المسبقة لحجز الرحلات

من الجيد معرفة المدى الذي يجب أن يحجز فيه المرء مسبقاً إما رحلة محلية أو دولية، بالنسبة للرحلات الداخلية ليس هناك الكثير من الشعور بالحاجة الملحة للحجز مسبقاً، على الرغم من أن ذلك سيساعد، لكن عادة يكون الوقت الموصى به لحجز الرحلات الداخلية هو شهر واحد على الأقل، أو ما يصل إلى ثلاثة، لمجرد البقاء في الجانب الآمن.



ومن الواضح أن هذا يعني، أيضاً، الحفاظ على اتجاهات الرحلات لعدة أسابيع على الأقل مسبقاً، وبالتالي فإن الواقع هو مراقبة الرحلات لمدة ثمانية أسابيع أو أكثر، ثم الحجز قبل شهر على الأقل حتى موعد السفر.



أما بالنسبة للرحلات الدولية، يكون وقت الحجز الموصى به أكثر تحديداً بعض الشيء، نظراً لأن هذا يتضمن عادةً المزيد من البحث والتخطيط، وعادةً يكون من 6 إلى 8 أشهر قبل تاريخ السفر هو الوقت المناسب لشراء تذاكر رحلة الطيران.

2. أشياء تجب مراعاتها عند حجز الرحلات

هناك بعض الأسئلة، التي عليك الرد عليها قبل حجز رحلات الطيران، سواء داخلياً أو خارجياً، ومنها ما يلي:



· هل السفر أثناء أو بالقرب من عطلة أو حدث خاص؟

· هل هو موسم الذروة، أم أن الرحلات الجوية منخفضة الأسعار بشكل عام لأن الرحلة تكون في غير موسمها؟

· هل هناك العديد من المطارات والمسارات التي قد تفسح المجال لرحلات أرخص؟

· هل يوجد مطار قريب، يقدم أسعاراً أرخص للطيران؟

· هل سيكون الأمر يستحق التوقف لخفض السعر؟

· هل الأسعار متقلبة بما يكفي لإحداث فرق كبير بين الحجز الآن مقابل الحجز في الشهر؟



3. أفضل يوم في الأسبوع لشراء التذاكر وأفضل يوم في الأسبوع للسفر

إلى جانب أفضل أوقات السنة لشراء تذاكر الطيران، هناك أيضاً أفضل أيام في السنة للقيام بذلك، وفقًا لمسح "CheapAir" تقدم أيام الأربعاء دائماً قيمة أفضل من الأيام الأخرى من الأسبوع، ووفقًا لهذه البيانات يمكن للمسافرين إنفاق أكثر من 57 دولاراً، إذا اختاروا السفر في عطلة نهاية الأسبوع، بدلاً من الالتزام برحلة منتصف الأسبوع.



وستعمل مواقع، مثل: "Skyscanner"، أو "Hopper" على إبقاء المسافرين على اطلاع دائم باتجاهات الأسعار الحديثة، وتنبيههم عندما يكون هناك الكثير من المواعيد المتاحة، ولا يوجد يوم محدد يتم الإعلان عن الصفقات فيه، لكن بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى توفير المال، فإن شراء رحلة منتصف الأسبوع هو الخيار الأفضل.

زهرة الخليج

اظهار أخبار متعلقة

