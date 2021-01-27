تعرف على مدة الحجر الصحي بأشهر مدن العالم

الوكيل الإخباري _ تعيش السياحة حقبة استثنائية في زمن جائحة كورونا، التي فرضت قيودا على السفر بين البلدان وخضوع المسافرين لفترة حجر صحي تحت الملاحظة.

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وتختلف فترة الحجر الصحي من دولة لأخرى حسب القوانين الداخلية المطبقة، مع تباين تكلفة الإقامة الفندقية وفقا لمدة الحجر ومتوسط سعر الغرفة يوميا، بحسب بيانات رصدها موقع سكاي نيوز البريطاني.



وتقدر منظمة السياحة العالمية خسائر نشاط السياحة العالمية في 2020 بـ910 مليارات دولار إلى 1.2 تريليون دولار، مع فقدان قرابة 70 إلى 75% من السياح الدوليين، وهو ما يعادل قرابة مليار سائح.



وتتوقع المنظمة استغراق القطاع ما بين 2.5 و4 سنوات للعودة إلى مستويات ما قبل الوباء من الوافدين الدوليين.



وفي السطور التالية نرصد فترة الحجر الصحي للمسافرين في دول العالم ومتوسط تكلفة الإقامة الفندقية خلال تلك الفترة بكل دولة.



الصين

عقب الوصول إلى المطار، يتم اصطحاب المسافرين بالحافلة إلى فنادق تحددها الدولة، دون توفير بيانات مسبقة عن الفندق المستهدف، ويتم قياس درجة حرارة النزلاء مرتين على الأقل يوميا.



ويخضع المسافرين للحجر الصحي لمدة أسبوعين، حيث يتم إجراء اختبار كورونا في نهاية الأسبوع الأول، وتكراره في نهاية الأسبوع الثاني.



ويبلغ متوسط تكلفة الإقامة خلال هذه الفترة للفرد الواحدة بين 645 و1085 دولارا، حسب فئة الفندق ومستوى الخدمات المقدمة.



هونج كونج

يتعين على جميع الوافدين باستثناء القادمين من الصين وماكاو وتايوان المكوث لفترة 21 يوما في الحجر الصحي الفندقي.



وتشترط هونج كونج على الوافدين تقديم مستند حجز غرفة في فندق معين قبل الصعود إلى متن الطائرة، وفور الوصول إلى المطار يخضع المسافرين لاختبار كوفيد 19، على أن يتم نقل المسافرين الذين جاءت اختباراتهم سلبية إلى الفندق.



تتراوح أسعار الإقامة للشخص الواحد لمدة 21 يوما من 1300 إلى 134345 دولار.

أستراليا

تحدد الحكومة الأسترالية قائمة بالفنادق المعتمدة للحجر الصحي، ويتم إخبار المسافرين بفندق الإقامة فور وصوله.



وتلزم القواعد الاحترازية المسافرين بقضاء أسبوعين في الحجر الصحي على الأقل، وتصل الفترة إلى 24 يوما إذا رفض النزيل إجراء اختبار كورونا، أو حتى المثول للشفاء إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية.



وتقدر تكلفة الإقامة في فنادق الحجر الصحي للمسافر الواحد في نيو ساوث ويلز، بحوالي 3000 دولار للأسبوعين.



نيوزيلندا

تشترط السلطات النيوزيلندية حصول المسافر على قسيمة تفيد بتخصيص غرفة فندقية قبل حجز تذكرة الطيران، وتبلغ مدة العزل 14 يوما.



ويتم إجراء اختبار كوفيد 19 في غضون 24 ساعة من الوصول، على أن يخضع النزيل لاختبارين أخرين في اليوم الثالث والثاني عشر، أما في حالة رفض إجراء الاختبار فتصل فترة الحجر إلى 28 يوما.



وتحدد نيوزيلندا سعر ثابت يبلغ 3100 دولار للشخص الواحد، و950 دولارا لكل شخص بالغ إضافي في الغرفة، و475 دولارا لكل طفل فوق سن الثالثة بالغرفة.



الهند

تطبق السلطات الهندية إجراءات أقل حدة، إذ تتيح للمسافرين المفاضلة بين النزول في فندق أو منشأة حكومية مدفوعة الأجر لقضاء 7 أيام على الأقل فترة العزل الصحي، إذ تم إثبات سلبية عينتهم.



ويتعين على الأشخاص تنزيل تطبيق وملء التحديثات الصحية أثناء الحجر الصحي، وتبدأ تكاليف الإقامة من 145 حتى 385 دولارا لمدة أسبوع.



سنغافورة

تطبق سنغافورة إجراءات احترازية مشددة، حيث يتعين على المسافرين أن يقدموا شهادة اختبار كورونا يتم الحصول عليها قبل 3 أيام بحد أقصى قبل موعد المغادرة، ثم يتم إجراء اختبار آخر عند الوصول للمطار، وثالث في نهاية فترة الحجر الصحي، مقابل 200 دولار لكل اختبار.



وتشترط السلطات أن يتمتع الوافدين بتأمين سفر لتغطية تكاليف علاج كورونا والإقامة بالمستشفى إذا لزم الأمر.



ويوقع الطاقم الطبي الكشف على المسافرين بمجرد وصولهم للمطار، قبل التوجه لفندق الحجر للإقامة لمدة أسبوعين بتكلفة 2000 دولار.









المصدر : العين الإخبارية











