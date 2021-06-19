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السبت، 19-06-2021 04:14 م

تعرف على نفق الحب في اوكرانيا - صورة

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الوكيل الإخباري - زاجل نيوز في 25 مايو 2021: توجد أماكن رومانسية ساحرة تجذب انتباه الإنسان بجمالها الطبيعي وأصالتها في العديد من مناطق أوكرانيا،
ولكن أحد أكثر الأماكن شهرة وإثارة هو نفق الحب بالقرب من بلدة كليفان في منطقة ريفنا.

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الممر الأخضر الذي يبلغ طوله 5 كيلومترات ، والذي تم إنشاؤه بواسطة الأشجار التي تصطف في قوس ذي شكل دائري مثالي ، وأصبحت خطوط السكك الحديدية فيه بطاقة عمل السائح فولين ، وهو موضوع الحج المستمر للأزواج في الحب والسياح.


و يمكنك الذهاب في نزهة سيرًا على الأقدام إلى النفق في أي وقت من السنة ، ولكن يكون ذلك أفضل في الصيف أو الخريف ، عندما ترسم الطبيعة الأوراق بألوان وظلال مذهلة ، من الأخضر إلى الذهبي والقرمزي. يوجد في النفق تلاعب غريب بالضوء والظل ، وهو نوع من التأثير الطبيعي للصور ، لذلك يحب المصورون هذا المكان أيضًا.


تاريخ النفق ظهر نفق الحب على الخريطة السياحية لأوكرانيا منذ حوالي 10 سنوات بفضل السياح الذين تسلقوا الغابة في ضواحي كليفان ووجدوا أنفسهم فجأة على طريق سكة حديد مختبئين بين الأشجار، وصلت الصورة التي التقطوها إلى شبكة التواصل الاجتماعي Facebook وتلقوا على الفور الكثير من التعليقات المشكوك فيها مع تلميحات من Photoshop.

 


 

المصدر - زاجل 

 




 

 


 

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