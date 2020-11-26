الخميس 26-11-2020
الوكيل الاخباري

مديرية الامن العام تحذر المواطنين

في سابقة غريبة من نوعها بالمملكة .. تزوير فحوصات كورونا لغايات السفر

برقيات تعاكس التوقعات

اربد: ورشة عمل حول العنف المبني على النوع الاجتماعي

لجنة الأوبئة تجيب الوكيل حول استمرارية الحظر الشامل الجمعة العام القادم

العناية الإلهية تنقذ سائقا تعرض لغيبوبة في عمان

أسعار الذهب الخميس 26/11/2020

الأجواء الشتائية تسعد الأردنيين

بيان هام من وزارة التربية حول طلبة المدارس

وفيات الخميس 26/11/2020

الخميس، 26-11-2020 01:51 م

تعرف على وجهات سياحية شتوية في السعودية

7190546-1083776746


الوكيل الاخباري- للشتاء متعة في السعودية، إذ تكثر المناطق التي تمتلك مقوّمات نجاح السياحة الشتوية فيها، لنواحي المناخ والموقع الجغرافي والتضاريس.

الباحه


المناخ في الباحة معتدل البرودة شتاءً، علمًا أن المنطقة تنتمي إلى نطاق الإقليم الجاف، وهي تنعم بمواقع سياحية لافتة، كما تغطي المناطق الجبلية فيها أشجار صنوبرية محلية تسمى بالعرعر، إضافة إلى الأزهار والشجيرات الصغيرة


الطائف


تقع الطائف في الجهة الغربية من السعودية، ويمتاز مناخها بأنه بارد شتاءً. وهي تتمتع بمقومات عدة تجعل منها مقصد السائحين، كجاذبية طبيعتها وانتشار بساتين الورود فيها، لذا يطلق عليها لقب "مدينة الورود".

اضافة اعلان
 


محايل عسير


تشكل محايل عسير وجهة ومنطقة جذب لمحبي السياحة الشتوية، بمنطقة عسير، وذلك لتميزها بمعدلات حرارة مناسبة. فقمم جبالها وأوديتها السحيقة ترسم لوحة جمالية طبيعية تنساب خلالها المياه المنهمرة من أعلى الجبال على هيئة شلالات، بالإضافة إلى عدد من البرامج الشتوية في منتزهاتها، ما يسمح للزائرين بممارسة هواياتهم، مثل: التخييم والرحلات البحرية وصيد السمك.

 

ابها

 

ولمدينة "أبها" ميزة خاصة وحلة جميلة فهي تعتبر من أجمل المقاصد في الشتاء، ويطلق عليها اسم "عروس الجبل" لموقعها الجغرافي المميز، وكذلك لطبيعتها الخلابة.

تبوك


تقع مدينة تبوك في الركن الشمالي الغربي من السعودية، وهي تمتاز بجوّها الشتوي، فمناخها بارد شتاءً، كما يؤدي انخفاض درجة الحرارة إلى تساقط الثلوج بكثرة على جبل اللوز الذي يلقب بـ"الجبل الأبيض"، ويحتل المرتبة الأولى لناحية الارتفاع (2549 مترًا)، ويشهد على نقوش ورسوم تاريخية، فضلا عن السهول الكثيرة المنتشرة بين الجبال.

 

 

المصدر: سيدتي 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
102-230333-cuba-devised-way-have-tourists-separate_700x400

تراجع السياحة في هافانا و كوبا بسبب كورونا

pic_144352

إيطاليا تدعو مواطنيها للتخلي عن عطلات التزلج بسبب كورونا

118975880_645138149740797_7084491231921583131_n

شاهد بالصور..شلال ينقلك إلى عالم آخر في سلطنة عمان

fc7027f5-aeee-4e14-b4b7-8eeeaf386d8c

الخطوط الفليبينية تستعد لخطة إعادة هيكلة بسبب كورونا

8002139_1569935896

فنزويلا تفتح خط الطيران التجاري مع روسيا في 23 تشرين الثاني

5fbe0c034236045bb9321746

الإمارات تعلق منح تأشيرات لمواطني 13 دولة

أخبار متعلقة
1043704146_0_200_1920_1280_1200x675_80_0_0_36240cf2be25e55f640630e8e3aec9e5 (1)

أبوظبي.. مؤشرات إيجابية لعودة قوية لقطاع السياحة

2_14

تعرف على دولة إستونيا جوهرة السياحة المخفية- صور

1047122666_0_0_3094_2048_1000x661_80_0_0_866e4a4990e0a52feb9d8a7b21e9d50a

شاهد بالصور- مناظر طبيعية خلابة و وجهات سياحية في روسيا

السياحة-حول-العالم

منظمة السياحة العالمية: مدونة دولية جديدة لتوفير حماية قانونية أكبر للسياح

5bd5948e5bdcc

قرية سعودية هجرها سكانها قبل 40 عاما ما سرها؟