تعرف على وجهات سياحية شتوية في السعودية

الوكيل الاخباري- للشتاء متعة في السعودية، إذ تكثر المناطق التي تمتلك مقوّمات نجاح السياحة الشتوية فيها، لنواحي المناخ والموقع الجغرافي والتضاريس.



الباحه





المناخ في الباحة معتدل البرودة شتاءً، علمًا أن المنطقة تنتمي إلى نطاق الإقليم الجاف، وهي تنعم بمواقع سياحية لافتة، كما تغطي المناطق الجبلية فيها أشجار صنوبرية محلية تسمى بالعرعر، إضافة إلى الأزهار والشجيرات الصغيرة





الطائف





تقع الطائف في الجهة الغربية من السعودية، ويمتاز مناخها بأنه بارد شتاءً. وهي تتمتع بمقومات عدة تجعل منها مقصد السائحين، كجاذبية طبيعتها وانتشار بساتين الورود فيها، لذا يطلق عليها لقب "مدينة الورود".

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محايل عسير





تشكل محايل عسير وجهة ومنطقة جذب لمحبي السياحة الشتوية، بمنطقة عسير، وذلك لتميزها بمعدلات حرارة مناسبة. فقمم جبالها وأوديتها السحيقة ترسم لوحة جمالية طبيعية تنساب خلالها المياه المنهمرة من أعلى الجبال على هيئة شلالات، بالإضافة إلى عدد من البرامج الشتوية في منتزهاتها، ما يسمح للزائرين بممارسة هواياتهم، مثل: التخييم والرحلات البحرية وصيد السمك.

ابها

ولمدينة "أبها" ميزة خاصة وحلة جميلة فهي تعتبر من أجمل المقاصد في الشتاء، ويطلق عليها اسم "عروس الجبل" لموقعها الجغرافي المميز، وكذلك لطبيعتها الخلابة.



تبوك





تقع مدينة تبوك في الركن الشمالي الغربي من السعودية، وهي تمتاز بجوّها الشتوي، فمناخها بارد شتاءً، كما يؤدي انخفاض درجة الحرارة إلى تساقط الثلوج بكثرة على جبل اللوز الذي يلقب بـ"الجبل الأبيض"، ويحتل المرتبة الأولى لناحية الارتفاع (2549 مترًا)، ويشهد على نقوش ورسوم تاريخية، فضلا عن السهول الكثيرة المنتشرة بين الجبال.

المصدر: سيدتي



