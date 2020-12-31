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الخميس، 31-12-2020 02:12 م

تعطيل أكثر من 150 رحلة جوية في مطارات موسكو

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الوكيل الاخباري - قال موقع خدمة "Yandex.Schedules"، إنه تم تأجيل أو إلغاء أكثر من 150 رحلة جوية في مطارات موسكو اليوم، على خلفية هطول أمطار جليدية في منطقة العاصمة الروسية.

وذكر الموقع، أنه مع حلول الساعة الواحدة بعد الظهر، تم في مطار " فنوكوفو" تأجيل 13 رحلة وإلغاء رحلتين، وفي مطار "دوموديدوفو"-  تم تأجيل 87 رحلة وإلغاء ثلاث رحلات، وفي مطار "شيريميتيفو"- تأخرت خمس رحلات، وألغيت 48.

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وفي وقت سابق، قال ممثل مطار "دوموديدوفو"، إنه تم تقليص عدد الرحلات الجوية في المطار بشكل مؤقت، بسبب هطول الأمطار المتجمدة.

 

وأوضح أن الجليد الذي تشكل على سطح المدرجات، يعيق حركة الطائرات.

 

ولضمان سلامة الرحلات الجوية في الظروف الجوية السيئة، كان من الضروري زيادة وتيرة تنظيف المدرج ومعالجتها بالمواد الكيميائية.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 



 




 

 


 

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