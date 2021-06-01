تعليمات حجز فندق عبر الانترنت

الوكيل الإخباري - عند السفر إلى أي وجهة، يفضل الكثيرون حجز الفندق عبر الانترنت، من الناحية العمليّة، فإنّ مجرّد العثور على مكان للإقامة يمكن أن يكون مربكاً، مع أكثر من 200 موقع حجز فندق حول العالم؛ فما هي السبل للحصول على أفضل سعر، وضمان جودة الخدمات المقدّمة؟



مواقع الحجز



غالباً ما تقدّم مواقع حجز الفنادق أفضل العروض لوجهات معينة أو أنواع محدّدة من المسافرين ، مثلاً: يتخصص Agoda في الفنادق في آسيا ، فيما يركز Wotif على العطلات العائلية والرحلات القصيرة، ولأن تاريخ الموقع يرجع إلى سنة 2000، وإلى مرأب في بريسبان فإن معظم تقييمات الفنادق مصدرها أفراد من أستراليا.



يمكنك غالباً الحصول على سعر أفضل للغرفة باستخدام موقع "مجمع" يقارن الأسعار في مواقع حجز الفنادق المختلفة،



مثل: Trivago أو HotelsCombined أو Google أو TripAdvisor. ثم هناك مواقع تقدم غرفًا تم إلغاؤها من قبل شخص آخر بسعر يساوي 80% من قيمة السعر الأصلي.



الحجز المباشر

يوفر الحجز المباشر في فندق مزايا تتجاوز خدمة العملاء وراحة البال، غالباً ما تتطابق أسعار الإقامات في الفنادق مع الأسعار التي تظهر على مواقع الحجز؛ لكن قد تحصل على سعر أقلّ ، إذا اتصلت لإجراء حجز، ويمكن أن تمنحك الفنادق مزايا مثل الإفطار أو موقف بالمجان للسيارة لمكافأتك على الحجز المباشر، لا سيما إذا كنت عضواً في برنامج الولاء الخاص بها.



للولاء مكافآته الخاصة

الفنادق وشركات الطيران ليست الوحيدة التي لديها برامج ولاء؛ بعض مواقع الحجز أيضاً التي تمنح عروضاً لبعض الفنادق مع خصم بنسبة 10 إلى 50٪ على الحجوزات المختارة ، وتقدم للأعضاء ليلة بالمجان في مقابل كل 10 ليالٍ يتم حجزها.



التحقّق من السعر



إذا قمت بالحجز عن طريق أحد مواقع حجز الفنادق، تسترد الفرق إذا رأيت سعراً أقل حتى بعد قيامك بالحجز والدفع مقابل إقامتك.



التطبيقات

يمكن أن يمنحك استخدام تطبيق موقع الحجز إمكانية الوصول إلى الخصومات غير المتوافرة على موقعه على الويب ، مثل: مخطط الولاء غير الرسمي. إلى ذلك، تقدم بعض التطبيقات مميزات مفيدة ، مثل: تسجيل الوصول عبر الإنترنت والخرائط غير المتصلة بالإنترنت والقدرة على الحجز أثناء التنقل.





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ادفع اليوم وليس لاحقاً

إذا كان لديك الخيار بين الدفع اليوم "عند الحجز" أو لاحقاً "في الفندق"، فاختر "اليوم". من الجيد أن تدفع مقدماً، وليس عندما تصل إلى الفندق، إذ ستحافظ بذا على مكان إقامتك، من دون إيلاء أهمية إلى تغيّر سعر الصرف في الفترة التي تسبق رحلتك مباشرةً.

المصدر - سيدتي







