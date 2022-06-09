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الخميس، 09-06-2022 01:37 م

توقيع مذكرة تعاون مشترك بين المنظمتين العالمية والعربية للسياحة في السعودية

مقدمة_بحث_عن_السياحة


الوكيل الإخباري-وقعت المنظمة العربية للسياحة مذكرة تعاون مشترك مع منظمة السياحة العالمية، وذلك على هامش اجتماع الدورة (116) للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، والتي عُقِدت بمدينة جدة بالسعودية مؤخرًا.

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وتهدف الاتفاقية، إلى تعزيز التعاون المؤسسي وتكامل وتنسيق جهود المنظمتين لإقامة علاقات تعاون مشتركة في مجال السياحة وبناء وتطوير الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص في الأنشطة والمشاريع التي تسهم في التنمية المستدامة لقطاع السياحة في الدول العربية.


وتسعى المذكرة إلى تنفيذ مشروعات تتعلق بمجالات الترويج السياحي الإقليمي والدولي في المعارض الدولية والإلكترونية والعمل على تبادل الخبرات بين منظمة السياحة العالمية والمنظمة العربية للسياحة بما يعزز تنمية الموارد البشرية، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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