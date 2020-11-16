تونس.. قطاع السياحة يتعزز بمشاريع بنحو 100 مليون دولار على مدى 5 سنوات

الوكيل الاخباري- قالت المديرة العامة للتعاون الدولي بوزارة السياحة التونسية، منى غليس ،إن بلادها ستستفيد من دعم واشنطن والاتحاد الأوروبي للقطاع السياحي بما يقارب 100 مليون دولار.

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وأوضحت أن واشنطن تنوي، على مدى الأعوام الـ 5 المقبلة، تعزيز القطاع السياحي التونسي، عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليّة بتونس بما قيمته 30 مليون دولار إلى 50 مليون دولار، وذلك في إطار برنامج "زر تونس".



يُضاف إلى هذا المشروع، تخصيص الاتحاد الأوروبي ووكالة التعاون الألماني والتعاون السويسري بين سنتي 2020 و2024 حوالي 50.5 مليون يورو لدعم السياحة التونسية في إطار مشروع "تونس وجهتنا" وبرنامج تنويع السياحة وتطوير الصناعات التقليديّة وتثمين الموروث الثقافي المحلي.

المصدر: روسيا اليوم



