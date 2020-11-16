الإثنين 16-11-2020
الوكيل الاخباري

التربية تعقد امتحان وطنيا هاما لطلبة الأول الثانوي

المستقلة للانتخاب للوكيل : هنالك نواب ستسقط عضويتهم

هيئة النقل تعلق دوامها اليوم بسبب كورونا

مدير المخابرات الأسبق الرقاد في ذمة الله

أسعار الذهب الإثنيــن 16/11/2020

وفيات الإثنين 16/11/2020

فرصة لأمطار متفرقة ظهر اليــوم

وزير الصحة للوكيل : ما يشاع عن الوضع الوبائي في اربد ليس صحيحا والامور تحت السيطرة

لبنان: 11 وفاة و 1163 إصابة جديدة بكورونا

مدير الشركة المصنعة للقاح كورونا يتوقع عودة الحياة لطبيعتها الشتاء المقبل




الإثنين، 16-11-2020 10:43 ص

تونس.. قطاع السياحة يتعزز بمشاريع بنحو 100 مليون دولار على مدى 5 سنوات

3431772_1566212647


الوكيل الاخباري- قالت المديرة العامة للتعاون الدولي بوزارة السياحة التونسية، منى غليس ،إن بلادها ستستفيد من دعم واشنطن والاتحاد الأوروبي للقطاع السياحي بما يقارب 100 مليون دولار.

اضافة اعلان

وأوضحت أن واشنطن تنوي، على مدى الأعوام الـ 5 المقبلة، تعزيز القطاع السياحي التونسي، عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليّة بتونس بما قيمته 30 مليون دولار إلى 50 مليون دولار، وذلك في إطار برنامج "زر تونس".


يُضاف إلى هذا المشروع، تخصيص الاتحاد الأوروبي ووكالة التعاون الألماني والتعاون السويسري بين سنتي 2020 و2024 حوالي 50.5 مليون يورو لدعم السياحة التونسية في إطار مشروع "تونس وجهتنا" وبرنامج تنويع السياحة وتطوير الصناعات التقليديّة وتثمين الموروث الثقافي المحلي.

 

 

المصدر: روسيا اليوم 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
11

شاهد بالصور..مصور يعبر الطريق المعلق في سلطنة عُمان ويرصد كنزاً طبيعياً

201112121117-rccl-symphony-of-the-seas (1)

تجربة للرحلات البحرية بظل كورونا تجذب آلاف المتطوعين رغم مخاطرها

مطار-دبي-الدولي

سفر بدون تلامس للمرة الاولى في مطار دبي الدولي

السياحة-حول-العالم

منظمة السياحة العالمية: مدونة دولية جديدة لتوفير حماية قانونية أكبر للسياح

5fae4ed74c59b755a54f9629

ترميم متحف مخترع التلفزيون فلاديمير زفوريكين في شمال روسيا

الصحراء-السعودية-أرشيف

شاهد بالصور..فوهة جبل البيضاء في السعودية.. أعجوبة جيولوجية تخطف الأنظار

أخبار متعلقة
1-1373861

تراجع السياحة في ايطاليا بسبب كورونا

1047083542_0_0_3077_1936_1200x0_80_0_1_3f8dad7c49636e7c2e789ce85eee84ea

حديقة ترفيهية في تايلاند صنعت من قش الأرز