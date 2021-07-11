ثلوج صيفية في منتجعات سياحية بعدد من الدول - صور

الوكيل الإخباري - إضافة إلى الجزر المرغوبة زيارتها في الصيف، هناك أماكن استثنائيّة لا تغيب عنها الثلوج في «الطقس الحارّ»، واقعة في أعلى قمم أوروبا، وجاذبة لعشّاق التزلّج، والمصطافين من غير المتزلّجين.

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منتجعات تعرف الثلوج في الصيف :

المشي والتجديف والطيران الشراعي



إلى التزلّج في الصيف، تشتمل النشاطات الأخرى في «المنتجع» على:

• المشي لمسافات طويلة في الأنهار الجليديّة، في نشاط تمارسه غالبيّة المصطافين، حتّى الأطفال ابتداءً من سنّ 10 سنوات.

• تجربة الطيران الشراعي فوق الشلّالات والجبال، مع أخذ الدروس التمهيديّة قبل «المغامرة» أو اختيار الرحلة صحبة المدرّب.

• التجديف على قارب قابل للنفخ، ومصمّم لاستيعاب ما يصل إلى عشرة أشخاص.

• رؤية الجبل الجليدي، حيث منصّة مزوّدة بـ «تلسكوب»، والمشاهد رائعة! إلى ذلك، لا تفوّت زيارة الكهوف الجليدية على ارتفاع 3200 متر في طريق العودة.

• التلذّذ بأطايب المطاعم الجبليّة، التي يمكن بلوغها عن طريق مصعد التزلّج.

• استكشاف القرى القديمة؛ في هذا الإطار يسهل بلوغ قرية Venosc في جبال الألب البكر عن طريق الجندول، هناك، تحلو النزهة في الشوارع المتعرّجة المرصوفة بالحصى أعلى التلّ، ومعاينة متاجر بيع الحرف وتناول الطعام في المطعم التقليدي.

• المشي بأحذية الثلج لمشاهدة جانب آخر من جبال الألب، وذلك بصحبة المرشدين.





«جمهورية العطلات الحرّة»

منتجع «ساس - في» Saas-Fee للتزلّج مفتوح طوال العام في «فاليه»، بسويسرا.

الموقع الجميل عبارة عن واد مرتفع عند قاعدة Fee Glacier؛ تحيط القمم التي يبلغ ارتفاعها 4000 متر بالوادي، فيما يوفّر النهر الجليدي فرصة التزلّج الشتوي والصيفي.

قرية «ساس - في» خالية من السيّارات، ولكن على عكس «زيرمات» المجاورة، لا سهولة في الوصول منها إلى محطّة القطار، وبالعكس، بيد أن ذلك متاح بوساطة السيّارة والحافلة.

يسوّق للقرية على أنها «جمهورية العطلات الحرّة»، في إشارة إلى أنّ أحداً لن يغادرها من دون أن يكون سعيداً، ويتحقّق ذلك عن طريق الثلوج المتكدّسة في الصيف، ما يستقطب بطبيعة الحال هواة التزلّج والتزلّج على الجليد، والمتمرّسين.





منحوتات جليديّة وفنون الطعام

إلى التزلّج، يمكن للسائحين الاستمتاع في الصيف، بالآتي:

• زيارة جناح «آلالين» الجليدي: الوصول إلى الكهف الجليدي عن طريق «مترو ألبين»، الذي يستقلّه الزائرون في محطة «فيلسكين»، يعدّ مغامرة. حدّث Ice Pavilion، وهو عبارة عن مغارة تبلغ مساحتها 5500 متر مكعب في جسم النهر الجليدي، مزدانة بالمنحوتات، هناك أيضاً معلومات حول علم وتاريخ النهر الجليدي.

• تناول الطعام في المطعم الدوار الأكثر ارتفاعاً في العالم، مع الإطلالة على مجموعة القمم العظيمة: «دوم» و»تاشهورن» و»ألفوبيل» و»ستراهلهورن»، وبالطبع «ألالينهورن»، التي تلوح في الأفق مباشرة فوق المطعم.

• المشي لمسافات طويلة، من يونيو (حزيران) إلى أكتوبر (تشرين الأوّل)، في مسير يبلغ طوله نحو تسعة كيلومترات، ويستغرق إكماله بثلاث ساعات، إلى ذلك، هناك مسير بطول 8.4 كيلومتر يبدأ في Hannig، ويقود المشّاء عبر الشلّالات والبحيرة الجليدية إلى محطّة Plattjen Mountain حيث يمكن استقلال التلفريك في طريق العودة.







منتجع جليدي لا يفتتح أبوابه سوى في الصيف

يقع منتجع «فونا» الجليدي للتزلّج Fonna Glacier Ski Resort غربي النرويج، على بعد 6 ساعات بالسيّارة غربي أوسلو، وساعتين بالسيّارة شرقي بيرغن، قرية «جوندال» هي الأقرب إلى «المنتجع».

طريقة السفر الموصى بها للوصول إلى المنتجع الجليدي هي استئجار سيّارة، وفي وقت مبكّر من الصيف، على السائح أن يتوقّع رؤية بعض الجدران الضخمة من الثلج على جانبي الطريق، فيما هو يقترب من القمّة.

في المنتجع، تتوافر 5 كيلومترات من المنحدرات (متوسّطة) للتزلّج على الجليد، مع مصعد ينقل الضيوف، تقع منطقة الرياضات الشتويّة على ارتفاع يتراوح بين 1200 و1460 متراً، ومن محطّة جبل «فولجفونا الجليدي»، تحلو الإطلالة على مضيق «هاردانجيرفيورد» البحري والنهر الجليدي. عندما يكون الطقس صافياً، يمكن حتى رؤية الطريق إلى بحر الشمال ، توفّر منتجعات الرياضات الشتويّة منحدرات مختلفة للتزلّج وحديقة حرّة.









المصدر - سيدتي







