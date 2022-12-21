جاذبيّة النقوش العربية في جبل عكمة

الوكيل الإخباري - العلا مدينة مليئة بالعجائب الأثريّة، تقع في شمال غرب المملكة العربية السعودية في منطقة المدينة المنورة، وهي مقصد سياحي رئيس. تتميز العلا باحتوائها على أول موقع تراث عالمي لليونسكو في البلاد. هذا الموقع المعروف باسم الحجر هو موقع أثري مثير للاهتمام يعود تاريخه إلى المملكة النبطية.

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تحظى العلا بأهمية كبيرة بسبب موقعها الاستراتيجي على طول "طريق البخور". تأسست المدينة المسورة في القرن السادس قبل الميلاد. يمكن العثور على تأثير الثقافات المختلفة بسبب التاريخ الغني للمنطقة.



وادي العلا مقسم إلى مناطق عديدة منها جبل عكمة، مع النقوش الأكثر إثارة للاهتمام التي أبهرت الناس على مستوى العالم. هناك العديد من الحقائق الأخرى المدهشة حول وادي العلا وكذلك جبل عكمة والتي يجب على المرء معرفتها قبل الزيارة.

جبل عكمة



الجبل عبارة عن لوحة نقشت عليها الأشكال الأولى للخط العربي، إذ تمتلئ الصخور حول هذا الجبل بالعديد من المنحوتات التي أصبحت المنطقة تعرف باسم "المكتبة المفتوحة".

يقع جبل عكمة على بُعد خمسة كيلومترات شمال العلا، وما يجعله استثنائيًا هو آلاف النقوش القديمة المنحوتة في المنحدرات على طول أحد شقوقه. أدى التركيز الكبير للنقوش في جبل عكمة إلى حصوله على لقب "المكتبة المفتوحة"، وتشير التقديرات الموثوقة إلى أن أقدم النقوش في جبل العكمة تعود إلى 644 قبل الميلاد، إشارة إلى أن جبل عكمة يحتوي على 450 نقشًا للغات العربية ما قبل النبطية القديمة، وهي الارامية و الداديانية و التمودية والمينائية.

هناك على طريق التجارة والحج الذي يربط مدينة العلا القديمة بالحجر، صخرة من الحجر الرملي الأحمر تعرض أقدم نقش عربي اسلامي مؤرخ، بالخط الكوفي. يشير النقش إلى تاريخ وفاة الخليفة الثاني للإسلام عمر بن الخطاب.

من جهة ثانية، تشير النقوش العربية القديمة المزخرفة إلى معتقدات سكان العلا والتجار والحجاج الذين مرّوا بها عبر صخور ‫جبل الاقرع الواقع على طول طريق الحج التاريخي شمال وادي العلا.

سيدتي