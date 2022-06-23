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الخميس، 23-06-2022 03:19 م

جبال فيفاء في السعودية سحر يلامس السحاب

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الوكيل الإخباري - تعدُّ جبال فيفاء، التي تقع أقصى الجنوب الغربي من المملكة العربية السعودية، وجهةً ساحرةً لعشاق الطبيعة والاسترخاء والاستمتاع بالأجواء الجميلة والطبيعة الخلَّابة.

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كذلك تناسب المنطقة محبي الإثارة والأماكن المرتفعة، ورؤية العالم من الأعلى، فهي سلسلةٌ من الجبال الشاهقة دائمة الخضرة، بديعة الخلقة، تتبع منطقة جازان، وتبعد عنها نحو 110 كيلومتراتٍ، وترتفع عن سطح البحر بحدود سبعة آلاف قدمٍ، وتزخر بالمناطق السياحية والأثرية، التي يعرِّفنا عليها أحمد حسن الفيفي، مستشار العلاقات العامة والإعلام في إمارة منطقة جازان وصاحب المطل الشهير في منطقة فيفاء.

 

جارة القمر

يُطلَق على جبال فيفاء اسم "جارة القمر" نظرا لارتفاع جبالها، وانخراطها بالسحب، وتمكين زوَّارها من مشاهدة المطر من داخل الغيوم.والتي جعلت منها الأشجار الخضراء، التي تنتشر بكثافةٍ في أرجائها، بقعةً مميزةً ومريحةً للنفس والعين، حيث تزيِّن 18 جبلاً، تشكِّل هذه السلسلة.وعلاوةً على منظرها الجمالي، الذي يجعل كل مَن يراه يقع في حب جبال فيفاء، تفوح منها أيضاً روائح البن الجازاني العريق، الذي يُزرع على مدرَّجاتٍ كثيرة، يصل عددها إلى 30 الف مدرَّج، أعلاها في قمة "العبسيّة"، الذي يحيط به وادي ضمد، ووادي جورا.


المحاصيل الزراعية
ويؤكد المستشار أحمد الفيفي على تنوَّع المحاصيل الزراعية في جبال فيفا ، ويتصدرها البن الجازاني، الذي يعدُّ من أفخر أنواع القهوة السعودية، ويمثِّل هوية المنطقة، حيث يُزرع فيها منذ مئات السنين.
وهناك أيضاً الخضار والفواكه والنباتات العطرية بمختلف أنواعها، من أهمها أشجار العرعر، والزيتون البرّي، والمانجو، والسفرجل، والجوافة، والموز، والبابايا، والكاكاو، وجوز الهند وغيرها من النباتات الاستوائية.


البيوت الأسطوانية
تتميَّز مدينة فيفاء بطرازٍ عمراني أسطواني الشكل، وقد بُنيت منازلها من الصخور الطبيعية، ما يجعلها دافئةً شتاءً، ومعتدلةً صيفاً، وهي ذات شكلٍ هندسي فريدٍ وجميل، وتمَّ تعميرها باستعمال عربات التلفريك في قديم الزمان، واستُخدمت سابقاً بوصفها أبراجاً للمراقبة وحماية المنطقة من الاعتداءات، ولكلٍّ من هذه البيوت اسمٌ مميَّز، يُعرف به لدى سكان المنطقة، مثل البيت المفتول، وبيت الشيحة، الذي حوَّله سكانه إلى متحفٍ، وبيت القرية، وهو اسمٌ يطلق على المنزل ذي الغرف الكثيرة. و يسكن جبال فيفاء 18 قبيلة ويطلق عليهم اسم " الفيفي" نسبة إلى جبلهم، و يقدّر عدد سكانها بحوالي 50 الف نسمة.

 

سيدتي 

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