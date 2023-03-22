جزر ساحرة حول العالم.. تعرفوا إليها

الوكيل الاخباري - هل هناك شيء أكثر سحرية من الهروب إلى جزيرة نائية؟



سواء كان الأمر يتعلق بالمناظر الغريبة، أو الشواطئ المنعزلة، أو حقيقة أنك تشعر بأنك ملك جنتك الصغيرة، الانسحاب إلى بقعة ساحرة في العالم أنت ملكها الوحيد بالتأكيد أمنية الكثيرين، ولكن إن كنت تبحث عن التنفيذ على أرض الواقع، فتعرف معنا على أكثر الجزر جاذبية حول العالم.



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جزر فيسيان - الفلبين

مجموعة مذهلة من الجزر المعروفة باسم "Visayans"، وتقع في الفلبين. من الشواطئ الرملية البيضاء إلى ملاذات الحيوانات المخبأة في المناظر الطبيعية للغابات الخصبة، تم تصميم جزر فيسيان لتأسر المسافرين من جميع الزوايا.



أثناء وجودك في بوهول، تأكد من زيارة محمية تارسير الفلبينية، لإلقاء نظرة مباشرة على هذه الحيوانات الصغيرة (والرائعة) في بيئتها الطبيعية. إذا لم تكن من محبي الحيوانات، فإن رحلة عبر شلالات "Kawasan" على طوف من الخيزران، ستوفر فترة راحة مثالية بعد الظهر من رحلاتك اليومية.



بوراكاي - الفلبين

على غرار مدينة نيويورك، لا يبدو أن هذه الجزيرة تغلق أبداً. قم بزيارة "Bolabog Beach" لمغامرة ساحلية من خلال التزلج الشراعي وركوب الأمواج شراعياً، والتزلج الهوائي.



لتناول العشاء، يمكنك المشي على طول الوجهة السياحية الأكثر شهرة "White Beach"، للاطلاع على البائعين المحليين، الذين يقدمون المأكولات البحرية الطازجة، وغيرها من المأكولات المفضلة.



جزيرة موخيريس - المكسيك

جزيرة موخيريس لا تحظى بانتشار كبير في قوائم السفر لكنها خلابة. وللحصول على مناظر وأنشطة رائعة للجزيرة، توجه إلى متنزه "El Garrafón" الوطني للسباحة مع الدلافين واستكشاف الأرض.



جزر ويتصنداي - أستراليا

هناك العديد من الطرق للاستمتاع برحلتك إلى جزر ويتصنداي قبالة سواحل أستراليا، لكن وجهتك الأولى يجب أن تكون رحلة غطس لاستكشاف الحاجز المرجاني العظيم. وإذا كنت في حالة مزاجية أكثر للمغامرة البرية، فقم بالتنزه إلى "Nara Inlet"، للحصول على مناظر خلابة لشلال جميل مختبئ بين المساحات الخضراء المورقة.



هل تريد المزيد من الجزر الخلابة حول العالم، يمكنك استكشاف التالي:



- إيبيزا في إسبانيا.

- جزر المالديف.

- جزيرة سيشل.

- سانتوريني في اليونان.

- جزر الدلماسي في كرواتيا.

- فيجي.

- كاواي في هاواي.

- ساموا.

- مونيمفاسيا في اليونان.

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