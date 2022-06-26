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الأحد، 26-06-2022 04:22 م

جزر هاواي.. أعلى مستويات الاستجمام في العالم

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الوكيل الإخباري - تعتبر جزر هاواي من أكثر المقاصد السياحية انتشاراً خلال الفترة الماضية، نظراً لتمتعها بالمياه الزرقاء الفيروزية، والفنادق الفخمة، والخدمات الترفيهية الرائعة.

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 وتحتوي هاواي على عدد كبير من الجزر الساحرة التي تعدكِ بقضاء عطلة لا تُنسى، لذلك عليكِ معرفتها قبل التخطيط لرحلة إجازة عيد الأضحى أو أيام الصيف الممتعة، تابعي معنا للتعرف على أجمل جزر هاواي. 

 

1. كاواي
 تعد كاواي الجزيرة الأشهر في هاواي، حيث تضم سلسلة فنادق عالمية، يمكنكِ الاستمتاع فيها بإطلالة مُذهلة على المحيط، بجانب الخدمات الترفيهية الفخمة التي تجعل إقامتكِ كأنك في واحة غناء، فضلاً عن المناظر الطبيعية المُذهلة التي تساعدكِ على عمل تمارين اليوغا مع المعلمين المحترفين وسط الغابات.


 2. لاناي
 يطلق على لاناي "الجزيرة المبهرة"، حيث توجد على الساحل الجنوبي الشرقي لهاواي، وتشعركِ أثناء الوجود فيها بأنكِ خارج الزمن، تعيشين بلا ضغوط.
 تقدم هذه الجزيرة، العديد من المزايا الساحلية لضيوفها، بداية من المناظر الطبيعية الخلابة، إلى الإقامات في المنتجعات الساحرة، إلى مستوى المأكولات الرائع الذي يقدم باقة من أشهى المأكولات البحرية، التي بالتأكيد ستتعرفين عليها لأول مرة.

 

 3. واهو
 جزيرة واهو، أيضاً، من المقاصد المميزة في هاواي، لأنها تضم منتجع "أولاني" الخاص بـ"ديزني"، وهذا ما يجعلها وجهة مميزة للغاية، بالإضافة إلى المقاصد الطبيعية الرائعة الموجودة على الجزيرة، والتمتع بتجربة لا تُنسى في المطاعم التقليدية والعالمية الموجودة، إلى جانب رحلات الغوص والشواطئ المميزة.

 

 4. ماوي
 من الجزر الساحرة في هاواي، تعد جزيرة ماوي من أهم الجزر التي تضم مساحات واسعة من الغابات والجبال والمرتفعات، ما يشجع السائحين على تجربة التسلق لأول مرة وسط الطبيعة، بالإضافة إلى مشاهدة المساحات الشاسعة، التي تريح العين وتذهب العقل بجمالها.

 

 

زهرة الخليج

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