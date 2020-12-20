جزيرة الأحلام.. تاسمانيا الأسترالية أنظف هواء بالعالم

الوكيل الاخباري - على بعد 240 كم من الساحل الجنوبي الغربي لأستراليا، تقع جزيرة الأحلام أو تاسمانيا، حيث الطبيعة البرية في جوهرة صغيرة فريدة من نوعها.

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وتاسمانيا هي جزيرة أسترالية أقيمت على مدينة هوبارت ثاني مستعمرة على مستوى أستراليا من قبل المستعمرين البريطانيين في عام 1803.



وتعرف الجزيرة بطبيعتها الجميلة، و 40٪ من أراضيها مغطاة بالمتنزهات الوطنية التي أعلنت كموقع للتراث العالمي لليونسكو كمحميات طبيعية، المتميزة بتنوع النباتات والحيوانات بها عن أي دولة أخرى في العالم، جعلها وجهة مثالية سياحية لكبار السن بعيداً عن الضوضاء وأيضاً للشباب من محبي الرحلات الاستكشافية.





لدى تاسمانيا أنظف هواء في العالم، وهي حقيقة أكدتها محطة اختبار الهواء النظيف في أقصى نقطة في الشمال الغربي للجزيرة.



ووفق موقع "siviaggia " الإيطالي، تتميز تاسمانيا بأنها صغيرة الحجم، لذا يمكن استكشافها بسهولة كبيرة، للاستمتاع بالمناظر الطبيعية المصنوعة من مساحات كثيرة من مزارع الكروم.







من بين أكثر الأماكن الخلابة في تاسمانيا مدينة هوبارت، على الساحل الشرقي، عاصمة البلاد، فبعد سيدني هي ثاني أقدم مدينة في أستراليا، تقع عند مصب نهر ديروينت وعند سفح جبل ولينجتون، بمركزها التاريخي الرائع مركز سالامانكا Salamanca Place حيث سوقها الذي يعد نقطة جذب سياحي مليئة بالمحلات التجارية والمجوهرات والمقاهي والمطاعم.



من أجمل وأشهر أماكن جذب تاسمانيا، حديقة فريسنت الوطنية Freycinet National Park على الساحل الشرقي لها، التي هي عبارة عن شبه جزيرة من جبال الجرانيت الوردي والمعروفة باسم The Hazards.



كل ذلك بالإضافة إلى شواطئ رملية بيضاء ذات المياه الفيروزية الكريستالية والتي تعد مكاناً مثالياً لسباقات قوارب الكاياك والغطس، من أبرزها خليج وينجلاس Wineglass Bay، والذي أختير ضمن أفضل 10 شواطئ في العالم.



ومن بين أجمل مزارات الجزيرة الأسترالية الساحرة، جبل ويلنجتون الذي يمكن الاستمتاع من فوقه بمشهد بانورامي خلاب.



ومن أفضل التجارب في تاسمانيا، الاستمتاع بطعامها المحلي، مثل الفطائر الوطنية الشهيرة .





وبما أن التفاح أحد أهم المحاصيل في تاسمانيا، فكعكة التفاح البسيطة هي حلوى كلاسيكية في الجزيرة الأسترالية، والمصنوعة من الدقيق والسكر والبيض والزبدة المذابة ومسحوق الخبز الممزوج مع شرائح أو مكعبات التفاح بنكهة القرفة وعصير الليمون.







المصدر : العين



