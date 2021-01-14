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الخميس، 14-01-2021 01:44 م

جزيرة منعزلة دون تواصل مع العالم الخارجي.. مهرجان سينمائي يقدم هدية فريدة من نوعها

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الوكيل الإخباري _ أعلن أكبر مهرجان سينمائي في الدول الاسكندنافية، اليوم، أنه لم يقرر نقل جميع فعالياته رقميا.

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أكد مهرجان غوتنبرغ السينمائي، فرصة منح شخص واحد داخل السويد، تقديم هدية فريدة من نوعها لشخص واحد، بحسب ما نشره الحساب الرسمي المعهد السويدي في ستوكهولم، عبر موقع "تويتر".


وكشف المهرجان عن منح هذا الشخص مغامرة فريدة من نوعها مدفوعة التكاليف، للبقاء على جزيرة لمدة 7 أيام في الطبيعة في منارة باتر نوستر التي تقع في ساحل السويد الغربي دون تواصل مع العالم الخارجي.

 

وأضاف أن "الصحبة الوحيدة المتاحة هي صوت أمواج البحر والطبيعة، ومشاهدة أفلام من مهرجان غوتنبرغ السينمائي حيث يمكن للشخص الذي سيقع عليه الاختيار مشاهدة أفلام العرض الأول خلال إقامته على متن الجزيرة".


وأشار إلى أن طلبات التقديم متاحة حتى السابع عشر من شهر يناير/ كانون الثاني، والمغامرة تبدأ يوم 30 يناير/ كانون الثاني وتستمر حتى 6 فبراير/ شباط 2021.



المصدر : سبوتنيك 



 




 

 


 

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