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الإثنين، 23-08-2021 04:42 م

جزيرة ياس تحتفي باليوم الوطني السعودي- صورة

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الوكيل الإخباري - أعلنت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن خططها للاحتفال باليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية، الذي يصادف 23 سبتمبر المقبل، حيث ستكتسي معالم الوجهة بألوان علم المملكة العربية السعودية.

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وستشهد جزيرة ياس عرضاً مميزاً للألعاب النارية، احتفاءً باليوم الوطني السعودي، الذي ينطلق من الواجهة البحرية لـ"ياس باي"، ومن المقرر أن تبدأ الاحتفالات الساعة 9 مساءً. كما سيتم بث عرض الألعاب النارية الاستثنائي على منصة "إنستغرام" الخاصة بالوجهة، لإتاحة الفرصة للجميع للاستمتاع بمشاهدتها، في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضت قيوداً على التجمعات كجزء أساسي من الإجراءات الاحترازية التي تلتزم بها جزيرة ياس.

وستكتسي المعالم السياحية والترفيهية التي تحتضنها جزيرة ياس، بما في ذلك عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وكلايم أبوظبي، وياس مول، وفنادق ياس بلازا، وفندق دبليو أبوظبي، والاتحاد أرينا، الذي تم افتتاحه مؤخراً. بألوان العلم السعودي، احتفاءً بمرور 91 عاماً على تأسيس المملكة العربية السعودية.


وكجزء من الإجراءات الاحترازية، تم وضع وتحديث إجراءات النظافة والتباعد الاجتماعي، في الوجهات المختارة لحضور عروض الألعاب النارية، لضمان تجربة ممتعة لجميع الضيوف مع ضمان صحتهم وسلامتهم.


 

 

المصدر - زهرة الخليج 

 




 

 


 

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