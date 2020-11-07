جزيرة ياس تستضيف مهرجان النكهات

الوكيل الاخباري- تستضيف جزيرة ياس فعاليات مهرجان “نكهات ياس” الذي سيتضمن الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي خلال فترة شهر نوفمبر وحتى 15 ديسمبر.

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ويشهد المهرجان مشاركة أكثر من 45 مطعماً، ويسلط الضوء على براعتهم في الطهي احتفاءً بالذوّاقة، والذي سيقام كجزء من موسم فنون الطهي في أبوظبي.



وسيستمتع زوار المهرجان بخوض رحلة للتعرف على فنون الطهي التي تقدمها جزيرة ياس من 8 إلى 28 نوفمبر الجاري، مع مجموعة من قوائم الطعام التي تشمل ثلاثة أطباق ضمن ثلاث فئات سعرية.



وسيتمكن الزوار من الاستمتاع بتناول الأطباق الشهية مع الأصدقاء والعائلة، واستكشاف المطابخ العالمية ومأكولاتها من بلاد الشام إلى آسيا، ومن الهند إلى إيطاليا وجميع أنحاء العالم.



وستتوفر ثلاث باقات مميزة لمحبي الطعام لتجربة ثلاثة أطباق شهية، وتشمل الباقات، باقة “تيست ميكرز” البالغ سعرها 99 درهماً، والتي تتيح تجربة تناول طعام غير رسمية من مطاعم مثل “بلاك تاب” و”لابريوش” و”لا تاكويريا” في ياس مول.



كما تقدم باقة “فودي ڤايبز” البالغ سعرها 129 درهماً إماراتياً، تجربة تناول طعام راقية مع أطباق من مطاعم مثل “زهر الليمون” في ياس مارينا، “رين فورست كافيه” في منطقة النوافير في ياس مول.



وأخيراً، تفتح باقة “جورميه جولز” البالغ سعرها 149 درهماً، الباب أمام مجموعة من المطاعم الفاخرة بما في ذلك “فيليني جاردن” في فنادق ياس بلازا، و”أكواريوم” في ياس مارينا، و”باشيلين” في فندق وسبا القرم الشرقي بإدارة أنانتارا.



وتشارك جميع وجهات جزيرة ياس، بما في ذلك ياس مول وياس مارينا وياس لينكس وفنادق ياس بلازا، في مهرجان “نكهات ياس”، بالإضافة إلى فنادق في أبوظبي، بما في ذلك فندق وسبا القرم الشرقي بإدارة أنانتارا وويستن أبوظبي.

المصدر: موسوعة المسافر



