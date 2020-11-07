السبت 07-11-2020
الوكيل الاخباري

حقيقة الحجز على أملاك المواطنين في حال عدم دفع فواتير الكهرباء

لجنة الأوبئة للوكيل : قرارات قادمة بعد الانتخابات

المحكمة الإدارية ستصدر قرارها في قضية موظفي وزارة المياه المحالين على التقاعد المبكر يوم الاثنين

منح ترخيص مبدئي لإنشاء جامعة طبية خاصة في المملكة

الهند تسجل 577 وفاة و 50 ألف إصابة جديدة بكورونا

التنمية: متسولون يمتلكون مركبات فارهة وشركات خاصة

إثر تفشي كورونا .. رسائل حكومية للأردنيين

وفيات السبت 7/11/2020

الداخلية: الفيديوهات المتداولة قديمة

أسعار الذهب السبت 7/11/2020




السبت، 07-11-2020 12:01 م

جزيرة ياس تستضيف مهرجان النكهات

7783987a-7d64-443a-82f6-7987b6656b46


الوكيل الاخباري- تستضيف جزيرة ياس فعاليات مهرجان “نكهات ياس” الذي سيتضمن الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي خلال فترة شهر نوفمبر وحتى 15 ديسمبر.

اضافة اعلان

ويشهد المهرجان مشاركة أكثر من 45 مطعماً، ويسلط الضوء على براعتهم في الطهي احتفاءً بالذوّاقة، والذي سيقام كجزء من موسم فنون الطهي في أبوظبي.


وسيستمتع زوار المهرجان بخوض رحلة للتعرف على فنون الطهي التي تقدمها جزيرة ياس من 8 إلى 28 نوفمبر الجاري، مع مجموعة من قوائم الطعام التي تشمل ثلاثة أطباق ضمن ثلاث فئات سعرية.


وسيتمكن الزوار من الاستمتاع بتناول الأطباق الشهية مع الأصدقاء والعائلة، واستكشاف المطابخ العالمية ومأكولاتها من بلاد الشام إلى آسيا، ومن الهند إلى إيطاليا وجميع أنحاء العالم.


وستتوفر ثلاث باقات مميزة لمحبي الطعام لتجربة ثلاثة أطباق شهية، وتشمل الباقات، باقة “تيست ميكرز” البالغ سعرها 99 درهماً، والتي تتيح تجربة تناول طعام غير رسمية من مطاعم مثل “بلاك تاب” و”لابريوش” و”لا تاكويريا” في ياس مول.


كما تقدم باقة “فودي ڤايبز” البالغ سعرها 129 درهماً إماراتياً، تجربة تناول طعام راقية مع أطباق من مطاعم مثل “زهر الليمون” في ياس مارينا، “رين فورست كافيه” في منطقة النوافير في ياس مول.


وأخيراً، تفتح باقة “جورميه جولز” البالغ سعرها 149 درهماً، الباب أمام مجموعة من المطاعم الفاخرة بما في ذلك “فيليني جاردن” في فنادق ياس بلازا، و”أكواريوم” في ياس مارينا، و”باشيلين” في فندق وسبا القرم الشرقي بإدارة أنانتارا.


وتشارك جميع وجهات جزيرة ياس، بما في ذلك ياس مول وياس مارينا وياس لينكس وفنادق ياس بلازا، في مهرجان “نكهات ياس”، بالإضافة إلى فنادق في أبوظبي، بما في ذلك فندق وسبا القرم الشرقي بإدارة أنانتارا وويستن أبوظبي.

 

المصدر:   موسوعة المسافر 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
976716

ميناء راشد يفوز بجائزة الميناء السياحي الرائد في الشرق الأوسط

146-223747-corona-spain-reopens-beaches_700x400

إسبانيا فقدت 50 مليون سائح بسبب كورونا

PR-MyDubai-Experience-Installation-En

مطار دبي : توقعات بانخفاض حركة السفر إلى 70% في العام الجاري

32141dc2b0

شركة الطيران المدني السعودية تستأنف رحلاتها الدولية في نوفمبر

london-aerial-thames-guide

لندن تحتل المرتبة الاولى في تصنيف أفضل 100 مدينة للعيش فيها

4778826-1656073280

مضيفة تكشف عن الطريقة الصحيحة لترتيب حقيبة السفر.. شاهد