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الخميس، 18-03-2021 12:14 م

جزيرتا الماضي والمستقبل.. بينهما أربع كيلومترات فقط ويفصلهما توقيت غريب

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الوكيل الاخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، لمستخدم يشرح فيه كيفية السفر بين جزيرتين تفصلهما مسافة 4 كيلومترات، ولكن فارق التوقيت بينهما 21 ساعة.

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يعتقد الكثير من الناس أن هذا المشهد خيالي، كيف لا ومسافة 4 كيلومترات تجعلك تدخل في يوم جديد وكأنك انتقلت من زمن لآخر، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.


تقع جزيرتا ديوميدي الكبرى والصغرى (Diomede Islands) جنبا إلى جنب في مضيق بيرينغ، الذي يفصل بين آلاسكا في الولايات المتحدة الأمريكية وسيبيريا في روسيا، حيث تتوسطان المسافة الفاصلة بين قارّتي آسيا وأمريكا الشمالية.

 

@andrew_laub
Anyone wanna walk to Russia with me?
♬ original sound - Big Facts

وزمانيا، فإن الجزيرتين تقعان على جانبي خط التاريخ الدولي، وهو خط وهمي فاصل يمر عبر المحيط الهادي ويبدأ من عنده توقيت اليوم، وعنده ينتهي.

ومن ثمّ فإنه يعدّ الحد المميز بين تقويم اليوم وتقويم الأمس.

 

ولذلك، فإن أي مسافر عبر هذا الخط الفاصل لا بد من أن يعدل من توقيته الزمني يوما كاملا.

 


وعلى هذا، فإن جزيرة "ديوميدي الكبرى" التي تعرف بجزيرة المستقبل تسبق شقيقتها "ديوميدي الصغرى" التي تعرف بجزيرة الماضي بيوم كامل، وذلك على الرغم من قرب المسافة بينهما، التي لا تتعدى 3.8 كم.

 

ومن ثمّ فإن جزيرة "ديوميدي الكبرى" تعدّ أقصى نقطة زمنية ومكانية في شرق الكرة الأرضية، أما جزيرة "ديوميدي الصغرى" فتعدّ أقصى نقطة في غربها.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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