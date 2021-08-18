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الأربعاء، 18-08-2021 03:56 م

جسر روي أعجوبة هندسية تعانق الغيوم- صور

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الوكيل الإخباري - يعد جسر روي نقطة جذب سياحية لا تصدق، وتم افتتاحه مؤخرًا في شرق الصين، وهو تحفة هندسية مثيرة، تم بناؤها على ارتفاع 140 مترًا على المناظر الطبيعية الخلابة، التي تعبر أحد أخاديد وادي شينشيانغو في مقاطعة تشجيانغ. ويبلغ طول هذه الأعجوبة العصرية 100 متر، وتستلهمها من الشكل المتعرج لـ"روي"، وهو عنصر من التقاليد الشرقية، ورمز للسعادة والبشارة الطيبة.

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تكمن الخصوصية، التي تميز جسر روي عن الجسور التبتية الأخرى، في تفرد هيكله، إذ إنه جسر متشابك من طابقين مع ثلاثة ممرات شبيهة بالأمواج، مبنية في الأغلب من الزجاج الشفاف. تم نسج هذا التصميم المستقبلي بسلاسة في مساحة مذهلة لـ"حديقة شينشيانغو هي" الوطنية. وقد تم تصميم الجسر من قبل المهندس المعماري، يونشانغ، المشهور بتصميمه، كذلك، استاد بكين الوطني.

 

تم افتتاح الجسر في سبتمبر 2020، وفي وقت قصير جدًا أصبح نقطة جذب مرغوبة للغاية، وأصبح على الفور إحدى مناطق الجذب الرئيسية في المنطقة. نجح التأثير المذهل لهذه التحفة الهندسية الرائعة في جذب أكثر من 200 ألف سائح، كلهم من الزوار الشجعان والمغامرين الذين هم على استعداد لاتخاذ القرار، واختبار ارتفاعات مذهلة لعيش تجربة مثيرة، وهم معلقون في فراغ بين السحاب.

 






 

 

المصدر - زهرة الخليج 

 




 

 


 

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