جسر معلق في الهند أعلى من برج إيفل - صور

الوكيل الإخباري - شكلت سكة الحديد الأكثر ارتفاعاً في العالم محور دهشة متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشر وزير سكك الحديد الهندي أشويني فايشناو صوراً مذهلة لجسر حديدي بني على ارتفاع 359 متراً فوق مستوى النهر بما يجعله أعلى سكة حديد في العالم.



وتوالت التغريدات لشخصيات سياسية ووزراء آخرين كذلك، فعلق جيتندرا سينغ وزير الدولة للعلوم والتكنولوجيا في تغريدة عبر "تويتر" قائلاً: " سيكون جسر شيناب لدى اكتمال عملية البناء أعلى من برج إيفل في باريس مما يجعله أعلى جسر سكة حديد في العالم. " وكان سينغ قد نشر "صوراً رائعة للقوس الممتد بطول 1315 متراً وهو قيد عملية إنشاء سريعة الوتيرة في تقسيم راسي بولاية جامو وكشمير".

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وشارك سامبيت باتران المتحدث الرسمي باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم للهند أربع صور للجسر مؤخراً وكتب عبر "كوو" منصة التواصل الاجتماعي الهندية قائلاً: " إنه لتحفة معمارية بحق! سيعلو 359 متراً فوق مستوى النهر ويكون اعلى من برج إيفل الفرنسي." ومن المتوقع أن يعمد الجسر إلى تعزيز عملية الاتصال بوادي كشمير، كما يؤمل أن يتم افتتاحه وبدء تسيير الرحلات في شهر ديسمبر المقبل.

وشارك سامبيت باتران المتحدث الرسمي باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم للهند أربع صور للجسر مؤخراً وكتب عبر "كوو" منصة التواصل الاجتماعي الهندية قائلاً: " إنه لتحفة معمارية بحق! سيعلو 359 متراً فوق مستوى النهر ويكون اعلى من برج إيفل الفرنسي." ومن المتوقع أن يعمد الجسر إلى تعزيز عملية الاتصال بوادي كشمير، كما يؤمل أن يتم افتتاحه وبدء تسيير الرحلات في شهر ديسمبر المقبل.











البيان