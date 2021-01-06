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الأربعاء، 06-01-2021 01:04 م

جميرا على موعد جديد مع عشاق كايت سيرف

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الوكيل الإخباري  _ اعتمد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، للمرة الأولى، في روزنامة الموسم 2020-2021، ثلاث جولات ضمن بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق المائية بالمظلات (كايت سيرف).

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وتنطلق أولى الجولات، يومي الجمعة والسبت المقبلين، من شاطئ نسناس في جميرا، الذي يعدّ مقراً لمحبي وعشاق هذه الرياضة، التي تحظى باهتمام كبير من مختلف شرائح المجتمع، من أبناء الدولة والمقيمين، وحتى السياح القادمين للاستمتاع بأجمل شتاء في العالم.



ومن المقرر أن تقام منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي المفتوحة لـ«كايت سيرف»، منتصف يناير الجاري، وتحديداً في 14 و15 من الشهر، بينما سيكون مسك الختام مع الجولة الثالثة التي حدد لها 26 و27 مارس المقبل.


وقال مدير إدارة السباقات في النادي، هزيم محمد القمزي، إن «بطولة دبي المفتوحة لـ(الكايت سيرف) ستلبس حُلة جديدة ومستحدثة هذا الموسم، بعد زيادة عدد الجولات ورفعها لتصبح ثلاثاً على مدار موسم 2020-2021».

 

المصدر : الامارات اليوم 



 




 

 


 

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