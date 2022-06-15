الأربعاء 15-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الرمثا: بحث إقامة مجمع سفريات جديد

ضربها على رأسها بالعصا .. تفاصيل جريمة قاتل زوجته في إربد

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

14 طريقاً رئيساً في المملكة سيتم شمولها بمقترح فرض الرسوم على مستخدميها - أسماء

معان : كلنا الأردن تطلق دورات تدريبية للشباب

المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري تؤجل أقساط حزيران الحالي

جامعة اليرموك تعلن عن شواغر في كلية الطب

وزارة العمل تواصل فعاليات الأسبوع الوطني الـ 17 للسلامة والصحة المهنية

سويسرا : مطار جنيف يستأنف الرحلات الجوية تدريجيا

المعونة: استبعاد ٥ الآف أسرة من برنامج الدعم بعد تحسن مستوى معيشتهم

الأربعاء، 15-06-2022 11:32 ص

جمپ اپ.. وجهة ترفيهية مثالية لجميع أفراد العائلة في موسم جدة

فلفلاللاللا


الوكيل الإخباري - إذا كنت من عشاق القفز وتريد أن تحظى رفقة أسرتك الصغيرة بأوقات ممتعة فعليك أن تخوض تلك التجربة الساحرة في موسم جدة 2022. دعونا نسلط الضوء عن قرب على مركز جمپ اپ والأنشطة الترفيهية المميزة التي يوفرها لزواره من مختلف الأعمار في أجواء ترفيهية ساحرة.

اضافة اعلان

تجارب ترفيهية مميزة
يعد مركز جمپ اپ الترفيهي واحد من الخيارات المثالية لعشاق الترفيه حيث تم تصميم المكان على شكل حاويات ضخمة مرصوصة بشكل متناسق.


يضم مركز جمپ اپ الترفيهي العديد من الألعاب المشوقة وعدد كبير من الترامبولين بالإضافة لمنطقة حفلات كبيرة تتسع لنحو 30 شخص.

 

كما يضم مركز جمپ اپ الترفيهي العديد من خيارات الترامبولين ومغامرات وتسلق والعاب الواقع الافتراضي والعاب السوفت بلاي لتكتمل المتعة للزوار.


إبداع لا ينتهي


كما يوجد ايضا جلسات للراحة والاسترخاء ومتابعة لعب الابناء مع الاستمتاع بالقهوة وغيرها مجهزة بشاشات لعرض المباريات والاحداث المهمة.


يذكر أن موسم جدة نجح في استقطاب 3 ملايين زائر من مختلف الفئات العمرية، مما يعكس نجاح هذه الصناعة وتوظيفها كموردٍ استثماري يسهم في التنمية بما يتعايش مع رؤية المملكة 2030.


ويمثل التنوع في الفعاليات استحضار الموسم للتجارب العالمية؛ فيما يؤكد تسجيل الزوار لهذا الرقم القياسي خلال زياراتهم لمناطق الموسم على ما تتميّز به مدينة جدة من مقومات تاريخية وثقافية وترفيهية، ووجهة سياحية دائمة في المنطقة؛ حيث أسهمت “أيامنا الحلوة” في تعزيز هذه المكانة لجدة الغنية بمخزونها التاريخي والسياحي والحضاري.


يذكر أن المعارض والمسرحيات والحفلات "العالمية" المقدمة للجمهور من داخل المملكة وخارجها؛ صنعت جواً من التفاعل وتنوع الخيارات أمام مرتادي الموسم، حيث منحتهم تجارب مختلفة سواءً من خلال العروض الحية أو التفاعل التشاركي حيال ما يقدم من فعاليات من خلال متخصصين في هذه الصناعة على مستوى دول العالم.

 

هي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6330096-682216560

أفضل الوجهات السياحية لقضاء عطلة عيد الأضحى

8902376-1487176684

نصائح ضرورية عند السفر للمرة الأولى

47347204

مطارات دبي تتوقع التعامل مع 5 ملايين مسافر خلال الأشهر المقبلة

140-013559-cover-3-_700x400

السياحة السعودية تعلن إنشاء ملفات رقمية غير قابلة للاستبدال

39750

أرخص الدول السياحية في أوروبا

jhl-jpg-67617532780041938

أفضل الأماكن للجلوس على متن الطائرة