جمپ اپ.. وجهة ترفيهية مثالية لجميع أفراد العائلة في موسم جدة

الوكيل الإخباري - إذا كنت من عشاق القفز وتريد أن تحظى رفقة أسرتك الصغيرة بأوقات ممتعة فعليك أن تخوض تلك التجربة الساحرة في موسم جدة 2022. دعونا نسلط الضوء عن قرب على مركز جمپ اپ والأنشطة الترفيهية المميزة التي يوفرها لزواره من مختلف الأعمار في أجواء ترفيهية ساحرة.





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تجارب ترفيهية مميزة

يعد مركز جمپ اپ الترفيهي واحد من الخيارات المثالية لعشاق الترفيه حيث تم تصميم المكان على شكل حاويات ضخمة مرصوصة بشكل متناسق.



يضم مركز جمپ اپ الترفيهي العديد من الألعاب المشوقة وعدد كبير من الترامبولين بالإضافة لمنطقة حفلات كبيرة تتسع لنحو 30 شخص.

كما يضم مركز جمپ اپ الترفيهي العديد من خيارات الترامبولين ومغامرات وتسلق والعاب الواقع الافتراضي والعاب السوفت بلاي لتكتمل المتعة للزوار.



إبداع لا ينتهي



كما يوجد ايضا جلسات للراحة والاسترخاء ومتابعة لعب الابناء مع الاستمتاع بالقهوة وغيرها مجهزة بشاشات لعرض المباريات والاحداث المهمة.



يذكر أن موسم جدة نجح في استقطاب 3 ملايين زائر من مختلف الفئات العمرية، مما يعكس نجاح هذه الصناعة وتوظيفها كموردٍ استثماري يسهم في التنمية بما يتعايش مع رؤية المملكة 2030.



ويمثل التنوع في الفعاليات استحضار الموسم للتجارب العالمية؛ فيما يؤكد تسجيل الزوار لهذا الرقم القياسي خلال زياراتهم لمناطق الموسم على ما تتميّز به مدينة جدة من مقومات تاريخية وثقافية وترفيهية، ووجهة سياحية دائمة في المنطقة؛ حيث أسهمت “أيامنا الحلوة” في تعزيز هذه المكانة لجدة الغنية بمخزونها التاريخي والسياحي والحضاري.



يذكر أن المعارض والمسرحيات والحفلات "العالمية" المقدمة للجمهور من داخل المملكة وخارجها؛ صنعت جواً من التفاعل وتنوع الخيارات أمام مرتادي الموسم، حيث منحتهم تجارب مختلفة سواءً من خلال العروض الحية أو التفاعل التشاركي حيال ما يقدم من فعاليات من خلال متخصصين في هذه الصناعة على مستوى دول العالم.

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