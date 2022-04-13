جوازات السفر الأقوى في العالم.. حرب أوكرانيا تضع بصمتها

الوكيل الاخباري- بدأ إغلاق المجال الجوي بسبب الغزو الروسي وفتح الحدود أمام اللاجئين الأوكرانيين، في التأثير على حريات السفر العالمية.



وبينما لم يشهد الجزء العلوي من قائمة أقوى جوازات السفر العالمية، تغيرات كبيرة، إلا أن الصراع الأخير أحدث تغيرات ملموسة في باقي القائمة، والتي أعدتها شركة Henley & Partners الاستشارية العالمية للمواطنة والإقامة.



ومنذ اندلاع الحرب في نهاية فبراير، قامت العديد من البلدان إما بتعديل سياسات الدخول الخاصة بها أو إسقاط متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الأوكرانية بالكامل، مما يعني أن أوكرانيا قد ارتفعت إلى مستوى قياسي في التقرير.

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