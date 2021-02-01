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الإثنين، 01-02-2021 03:19 م

جورجيا تبسط إجراءات الدخول لمواطني ثلاث دول عربية اعتبارا من 1 فبراير

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الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الجورجية، اليوم الاثنين، استئناف الرحلات الجوية المنتظمة، وتبسيط الدخول إلى أراضي البلاد للمواطنين الأجانب ومواطني الدولة اعتبارًا من 1 شباط / فبراير.

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منذ منتصف آذار / مارس 2020، أغلقت جورجيا الحدود البرية والحركة الجوية مع جميع البلدان بسبب جائحة فيروس كورونا.


شروط دخول الأجانب


يمكن لجميع الأجانب الذين تم تطعيمهم ضد "كوفيد 19" ولديهم وثيقة بذلك الدخول إلى جورجيا دون شروط.


وفي المقابل يمكن للمواطنين أو المقيمين في الاتحاد الأوروبي وسويسرا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين دخول إلى جورجيا، إذا كان لديهم اختبار PCR سلبي تم إجراؤه في موعد لا يتجاوز 72 ساعة .


في الوقت نفسه، دعت وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة ناتيا تورنافا شركات الطيران التي ستستأنف رحلاتها المنتظمة إلى جورجيا بعدم السماح للأشخاص الذين ليس لديهم نتائج اختبار PCR أو وثيقة تطعيم الصعود على متن الطائرة.
شروط  دخول المواطنين الجورجيين


بالنسبة لمواطني جورجيا، تم إلغاء شرط الالتزام بالخضوع للعزلة الذاتية للمدة المتعارف عليها عند عودتهم إلى وطنهم.


يمكن لمواطني جورجيا الذين يدخلون البلاد تقديم اختبار PCR سلبي والخضوع  للعزلة الذاتية لمدة ثمانية أيام، أو إجراء اختبار PCR إضافي على نفقتهم

 

الخاصة في اليوم الثالث بعد الوصول إلى البلاد بدون الخضوع للعزلة الذاتية.
وفي حال لم يكن لدى المواطن اختبار PCR سلبي معه، فإنه يخضع لعزل إلزامي لمدة 12 يوم.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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