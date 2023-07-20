جولة على أجمل البلدان الباردة في الصيف

الوكيل الإخباري - يرغب بعض الثنائي بقضاء شهر العسل في وجهات باردة خلال الصيف، هربا من درجات الحرارة المرتفعة.

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تعرف على أجمل أماكن السياحة الباردة في الصيف :

غرينلاند

نظرا لموقعها بين شمال المحيط الأطلسي والمحيط المتجمد الشمالي، بالقرب من القطب الشمالي، فإن غرينلاند مغطاة في الغالب بالجليد. موقعها يجعلها عرضة لظواهر جاذبة مثل شمس منتصف الليل خلال الصيف والأضواء الشمالية خلال الشتاء. غرينلاند هي إقليم دنماركي، حيث منحت الدنمارك حكمها الداخلي في عام 1979. وهي مزيج من ثقافات الإنويت التقليدية والاسكندنافية.

هلسنكي



تعتبر هلسنكي في فنلندا وجهة مثالية للثنائي لقضاء بعض اللحظات الرومانسية مع الشريك. لا تشتهر المدينة بمناظرها الخلابة ومساحاتها الخضراء المورقة فحسب، بل تشتهر أيضا بمواقعها التراثية مثل سومينلينا التي تعد أكبر حصن بحري في العالم بأسره.

إدنبرة



للباحثين عن رحلة اسكتلندية ملحمية، فلا يجب تفويت أفضل الأماكن التي يمكنك زيارتها في إدنبرة خلال شهر العسل، والتي تعطي لمحة عن الثقافة والتراث الغني لهذه المدينة. إدنبرة هي مزيج رائع من المتاحف ذات المستوى العالمي والمواقع التاريخية والكاتدرائيات الجميلة.

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