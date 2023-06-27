الثلاثاء 27-06-2023
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الثلاثاء، 27-06-2023 04:42 م

جولة على أجمل الوجهات السياحية الصيفية في عيد الأضحى 2023

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الوكيل الإخباري - بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى، هناك العديد من الأسئلة حول أفضل أماكن السياحة حول العالم لقضاء الإجازة والاستمتاع بالجو وأجمل اللحظات مع العائلة. في الآتي، جولة على أجمل الوجهات السياحية الصيفية في عيد الأضحى 2023.

تايلاند

يزور ملايين السائحين تايلاند عامًا بعد عام، من المدن الشمالية الهادئة إلى العاصمة المزدهرة والجزر البكر الوافرة، ترضي البلاد جميع الزائرين.عند زيارة تايلاند،

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خليج رايلي: يتسلق العديد من السائحين على متن قارب ملون للقيام بالرحلة من كرابي إلى خليج رايلي. هناك أربعة شواطئ رئيسية في شبه الجزيرة، ولكن من أشهرها شاطئ فرا نانغ. هناك بعض وجهات النظر المذهلة التي تستحق الرحلات أيضًا، بالإضافة إلى بحيرة زرقاء رائعة لاستكشافها.


أثينا

أثينا هي مدينة مترامية الأطراف تأسست بين سبعة تلال تاريخية وتحيط بها جبال رائعة.

 

أثينا التي يسكنها أكثر من 3000 عام، معروفة على نطاق واسع بأنها مهد الحضارة الغربية ومهد الديمقراطية.

 

تكون أثينا من مركز مدينة كبير ومنطقة حضرية، وتقدم مزيجًا من الميزات التاريخية والحديثة. تشتهر المدينة بآثارها الجاذبة. عند السياحة في أثينا.

 

 

 سيدتي

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